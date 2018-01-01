На Волині пішов у відставку суддя
Сьогодні, 11:29
На Волині 27 вересня звільнили суддю Ковельського міськрайонного суду.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
Відтак, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:
Миронюка Миколу Гнатовича – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області.
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Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
Відтак, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:
Миронюка Миколу Гнатовича – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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