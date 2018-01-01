На Волині пішов у відставку суддя





Про це йдеться на офіційному сайті відомства.



Відтак, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:



Миронюка Миколу Гнатовича – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

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