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На Волині пішов у відставку суддя

На Волині пішов у відставку суддя
На Волині 27 вересня звільнили суддю Ковельського міськрайонного суду.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Відтак, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:

Миронюка Миколу Гнатовича – з посади судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

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Теги: суддя
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