Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО
Сьогодні, 04:11
Лучанка Мирослава Буденчук та жителька села Скобелка Горохівського району Наталія Оверчук вибороли титули на конкурсі «Міс Україна 2018».
Ефір конкурсу краси відбувся на телеканалі «1+1», - передає Перший.
За звання найкрасивішої дівчини країни змагались 24 претендентки з різних областей.
Після виходу у білизні обрали 12 учасниць, які увійшли півфінал. Серед них була представниця Волині Наталія Оверчук.
Втім, до фіналу вона не потрапила. Після дефіле у блакитних сукнях дівчина втратила можливість боротись за корону.
Однак згодом стало відомо, що Наталія Оверчук отримала звання «Міс InRating» та грошову винагороду обсягом 50 тисяч гривень.
Дівчина з Луцька Мирослава Буденчук здобула звання «Міс симпатій JetSetter.ua». Вона візьме участь в ексклюзивному проекті від JetSetter.ua - порталу про світське життя, подорожі та моду.
Голосування за обидві номінації відбувалось в онлайн-режимі.
Володаркою титулу «Міс Україна 2018» стала Леоніла Гузь. Вона представлятиме країну на конкурсі у Китаї.
До слова, зйомки конкурсу відбулися 25 вересня. Тоді переможницею обрали Вероніку Дідусенко. Згодом її дискваліфікували. Виявилось, що Вероніка була одружена та має дитину, що є порушенням умов конкурсу.
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Ефір конкурсу краси відбувся на телеканалі «1+1», - передає Перший.
За звання найкрасивішої дівчини країни змагались 24 претендентки з різних областей.
Після виходу у білизні обрали 12 учасниць, які увійшли півфінал. Серед них була представниця Волині Наталія Оверчук.
Втім, до фіналу вона не потрапила. Після дефіле у блакитних сукнях дівчина втратила можливість боротись за корону.
Однак згодом стало відомо, що Наталія Оверчук отримала звання «Міс InRating» та грошову винагороду обсягом 50 тисяч гривень.
Дівчина з Луцька Мирослава Буденчук здобула звання «Міс симпатій JetSetter.ua». Вона візьме участь в ексклюзивному проекті від JetSetter.ua - порталу про світське життя, подорожі та моду.
Голосування за обидві номінації відбувалось в онлайн-режимі.
Володаркою титулу «Міс Україна 2018» стала Леоніла Гузь. Вона представлятиме країну на конкурсі у Китаї.
До слова, зйомки конкурсу відбулися 25 вересня. Тоді переможницею обрали Вероніку Дідусенко. Згодом її дискваліфікували. Виявилось, що Вероніка була одружена та має дитину, що є порушенням умов конкурсу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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