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Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО

Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО
Лучанка Мирослава Буденчук та жителька села Скобелка Горохівського району Наталія Оверчук вибороли титули на конкурсі «Міс Україна 2018».

Ефір конкурсу краси відбувся на телеканалі «1+1», - передає Перший.

За звання найкрасивішої дівчини країни змагались 24 претендентки з різних областей.

Після виходу у білизні обрали 12 учасниць, які увійшли півфінал. Серед них була представниця Волині Наталія Оверчук.

Втім, до фіналу вона не потрапила. Після дефіле у блакитних сукнях дівчина втратила можливість боротись за корону.

Однак згодом стало відомо, що Наталія Оверчук отримала звання «Міс InRating» та грошову винагороду обсягом 50 тисяч гривень.

Дівчина з Луцька Мирослава Буденчук здобула звання «Міс симпатій JetSetter.ua». Вона візьме участь в ексклюзивному проекті від JetSetter.ua - порталу про світське життя, подорожі та моду.

Голосування за обидві номінації відбувалось в онлайн-режимі.

Володаркою титулу «Міс Україна 2018» стала Леоніла Гузь. Вона представлятиме країну на конкурсі у Китаї.

До слова, зйомки конкурсу відбулися 25 вересня. Тоді переможницею обрали Вероніку Дідусенко. Згодом її дискваліфікували. Виявилось, що Вероніка була одружена та має дитину, що є порушенням умов конкурсу.

Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО
Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО
Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО
Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО
Волинянки вибороли титули на «Міс Україна». ФОТО

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Теги: конкурс, Волинь, Міс Україна
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