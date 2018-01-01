Засудили мешканця Одещини, який дурив пенсіонерів на Волині

На Волині судили мешканця Одеської області, який зі спільницею обдурив пенсіонерів на суму понад 1 мільйон гривень.Чоловік проведе 9 років за гратами, – повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Упродовж 2016-2017 років 54-річний зловмисник разом зі спільницею, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, навідувався до волинян похилого віку.Назвавшись працівниками органів соціального захисту, які надають послуги з обміну нібито «старих» грошей на купюри нового зразка, спритники обмінювали надані довірливими старенькими наявні в помешканні гроші на сувенірні банкноти.Таким чином 27 квітня 2016 року вони ошукали 91-річну лучанку,заподіявши їй матеріальної шкоди на понад 52 тис. грн.17 травня 2017 року псевдо-соцпрацівники у Нововолинську «помінялина нові» двом пенсіонеркам гроші на суму майже 30 тис. грн.Того ж дня, ошукавши літнє подружжя у Володимирі-Волинському йвиманивши у них грошові кошти у різній валюті на суму понад 1 млн. грн., зловмисники побили господаря квартири та відібрали належні його сину кошти, які старенькі без дозволу сина міняти не хотіли.Луцький міськрайонний суд, визнавши обвинуваченого винним увчинених злочинах, призначив йому покарання у виді дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.Окрім того, суд задоволив цивільні позови, зобов’язав грабіжникаповернути потерпілим усі суми видурених та викрадених коштів.Його ж спільниця перебуває у розшуку.