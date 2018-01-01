Лучан кличуть на вірші і танці в «Кораблику»
Сьогодні, 19:32
Поети та поетки з кількох міст України зберуть лучан у пивному клубі «Кораблик - Оболонь» вже цієї неділі.
Оригінальні вірші, експресивні автори, музика, запальні танці та виняткова атмосфера зроблять перші вихідні жовтня по-справжньому незабутніми, - повідомили організатори.
Поетичні читання «Ліхтар. Поезія та музика у «Кораблику» відбудуться 7 жовтня о 19:00.
Організатори зустрічі: Мистецьке об’єднання «стендаЛь», Проект для митців-початківців «Ліхтар», Пивний клуб «Кораблик – Оболонь» за підтримки Управління освіти, науки та молоді Луцької міської ради.
Організатори обіцяють дуже незвичні поетичні виступи: від тендітної глибокої лірики – до несподіваного «некрокомунізму».
Свої тексти читатимуть:
Рту (Луцьк)
Анна Ютченко (Полтава)
Ірина Купчинська (Київ)
Теодот Кирста (Івано-Франківськ)
Томаш Деяк (Ужгород)
Вано Крюґер (Київ).
Музичну частину вечора забезпечить Дмитро Кухарук.
Модеруватиме захід відома радіоведуча та ведуча багатьох фестивалів Вікторія Жуковська.
По закінченню читань на всіх гостей заходу очікує запальна недільна вечірка від «Кораблика».
Вхід вільний.
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Оригінальні вірші, експресивні автори, музика, запальні танці та виняткова атмосфера зроблять перші вихідні жовтня по-справжньому незабутніми, - повідомили організатори.
Поетичні читання «Ліхтар. Поезія та музика у «Кораблику» відбудуться 7 жовтня о 19:00.
Організатори зустрічі: Мистецьке об’єднання «стендаЛь», Проект для митців-початківців «Ліхтар», Пивний клуб «Кораблик – Оболонь» за підтримки Управління освіти, науки та молоді Луцької міської ради.
Організатори обіцяють дуже незвичні поетичні виступи: від тендітної глибокої лірики – до несподіваного «некрокомунізму».
Свої тексти читатимуть:
Рту (Луцьк)
Анна Ютченко (Полтава)
Ірина Купчинська (Київ)
Теодот Кирста (Івано-Франківськ)
Томаш Деяк (Ужгород)
Вано Крюґер (Київ).
Музичну частину вечора забезпечить Дмитро Кухарук.
Модеруватиме захід відома радіоведуча та ведуча багатьох фестивалів Вікторія Жуковська.
По закінченню читань на всіх гостей заходу очікує запальна недільна вечірка від «Кораблика».
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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