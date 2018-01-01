Лучан кличуть на вірші і танці в «Кораблику»

Поети та поетки з кількох міст України зберуть лучан у пивному клубі «Кораблик - Оболонь» вже цієї неділі.Оригінальні вірші, експресивні автори, музика, запальні танці та виняткова атмосфера зроблять перші вихідні жовтня по-справжньому незабутніми, - повідомили організатори.Поетичні читання «Ліхтар. Поезія та музика у «Кораблику» відбудуться 7 жовтня о 19:00.Організатори зустрічі: Мистецьке об’єднання «стендаЛь», Проект для митців-початківців «Ліхтар», Пивний клуб «Кораблик – Оболонь» за підтримки Управління освіти, науки та молоді Луцької міської ради.Організатори обіцяють дуже незвичні поетичні виступи: від тендітної глибокої лірики – до несподіваного «некрокомунізму».Свої тексти читатимуть:(Луцьк)(Полтава)(Київ)(Івано-Франківськ)(Ужгород)(Київ).Музичну частину вечора забезпечитьМодеруватиме захід відома радіоведуча та ведуча багатьох фестивалівПо закінченню читань на всіх гостей заходу очікує запальна недільна вечірка від «Кораблика».Вхід вільний.