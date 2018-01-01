Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 вересня, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що 8 березня 2018 року водій, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, рухався автомобілем Fiat по вулиці Ковельський зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Перед нерегульованим пішохідним переходом він відволікся від спостереження ситуації на дорозі та допустив наїзд на дівчину 2002 року народження, яка переходила дорогу. Внаслідок ДТП дівчина отримала численні переломи кісток, що відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.



Допитаний у судовому засіданні водій свою вину визнав повністю та не оспорював фактичних обставин злочину. Просив суд суворо його не карати, наголошуючи, що відшкодував потерпілій завдані збитки та щиро розкаявся у вчиненому.



Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів, що становить 3 тисячі 400 гривень. До слова, суд не призначив обвинуваченому додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами, адже виходив з того, що керування транспортним засобом є єдиним джерелом доходу його сім'ї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій, який збив 16-річну дівчину на вулиці Ковельській у Луцьку, відбувся покаранням у виді штрафу 3 тисячі 400 гривень. Також суд не позбавив його права керувати транспортними засобами, адже це єдиний дохід сім’ї обвинуваченого.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 вересня, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання вдалося встановити, що 8 березня 2018 року водій, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, рухався автомобілем Fiat по вулиці Ковельський зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Перед нерегульованим пішохідним переходом він відволікся від спостереження ситуації на дорозі та допустив наїзд на дівчину 2002 року народження, яка переходила дорогу. Внаслідок ДТП дівчина отримала численні переломи кісток, що відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.Допитаний у судовому засіданні водій свою вину визнав повністю та не оспорював фактичних обставин злочину. Просив суд суворо його не карати, наголошуючи, що відшкодував потерпілій завдані збитки та щиро розкаявся у вчиненому.Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів, що становить 3 тисячі 400 гривень. До слова, суд не призначив обвинуваченому додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами, адже виходив з того, що керування транспортним засобом є єдиним джерелом доходу його сім'ї.

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