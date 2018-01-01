вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину

Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину
Водій, який збив 16-річну дівчину на вулиці Ковельській у Луцьку, відбувся покаранням у виді штрафу 3 тисячі 400 гривень. Також суд не позбавив його права керувати транспортними засобами, адже це єдиний дохід сім’ї обвинуваченого.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 вересня, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання вдалося встановити, що 8 березня 2018 року водій, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, рухався автомобілем Fiat по вулиці Ковельський зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Перед нерегульованим пішохідним переходом він відволікся від спостереження ситуації на дорозі та допустив наїзд на дівчину 2002 року народження, яка переходила дорогу. Внаслідок ДТП дівчина отримала численні переломи кісток, що відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Допитаний у судовому засіданні водій свою вину визнав повністю та не оспорював фактичних обставин злочину. Просив суд суворо його не карати, наголошуючи, що відшкодував потерпілій завдані збитки та щиро розкаявся у вчиненому.

Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів, що становить 3 тисячі 400 гривень. До слова, суд не призначив обвинуваченому додаткове покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами, адже виходив з того, що керування транспортним засобом є єдиним джерелом доходу його сім'ї.
Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину
Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину
Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, суд, Луцьк, Ковельська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А як же штаф за керування ТЗ в станні алкогольного сп'яніння?????
Відповісти
Правосуддя по луцьки... Кожен наступний вирок все м'якіше та м'якіше. Раніше умовні терміни, навіть за смерь, тепер вже просто штраф. Та відпускайте їх на місці, навіщо той фарс? Бажаю тим суддям, щоб ніхто з їх близьких не став жертвою такого п'яного олуха.
Відповісти
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В українській вантажівці французи знайшли 650 кілограмів кокаїну
Сьогодні, 17:36
На Волині п'ятеро людей потруїлося чадним газом
Сьогодні, 17:20
Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину
Сьогодні, 17:10
У Луцьку відбулася презентація монографії про унікальну ікону. ФОТО
Сьогодні, 17:00
На вулиці в Луцьку «забули» встановити «лежачі поліцейські»
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік У Луцьку автомобіль збив дівчину та втік
10 серпень, 12:40
У Луцьку автомобіль збив дитину У Луцьку автомобіль збив дитину
07 серпень, 14:10
У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО У Луцьку зіткнулися дві іномарки. ФОТО
06 липень, 14:50
У Луцьку п'яний водій на Skoda «наздогнав» Volkswagen. ФОТО У Луцьку п'яний водій на Skoda «наздогнав» Volkswagen. ФОТО
27 червень, 08:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО
01 жовтень, 12:31
 1
В українській вантажівці французи знайшли 650 кілограмів кокаїну
Сьогодні, 17:36
 0
На Волині п'ятеро людей потруїлося чадним газом
Сьогодні, 17:20
 0
Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину
Сьогодні, 17:10
 0
У Луцьку відбулася презентація монографії про унікальну ікону. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8