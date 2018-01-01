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У селі на Волині горів житловий будинок

У селі на Волині горів житловий будинок
В селі Кадище Ківерцівського району трапилася пожежа в цегляному житловому будинку.

Інцидент трапився 4 жовтня о 02:57, - інформує ДСНС України у Волинській області.

На місце події працювали пожежно-рятувальні частини міста Ківерці та місцеві пожежні команди селища Цумань.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електроприладу.


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Теги: пожежа, Волинь
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