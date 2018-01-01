У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 10:25
В селі Кадище Ківерцівського району трапилася пожежа в цегляному житловому будинку.
Інцидент трапився 4 жовтня о 02:57, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На місце події працювали пожежно-рятувальні частини міста Ківерці та місцеві пожежні команди селища Цумань.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електроприладу.
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Інцидент трапився 4 жовтня о 02:57, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На місце події працювали пожежно-рятувальні частини міста Ківерці та місцеві пожежні команди селища Цумань.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електроприладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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