У селі на Волині горів житловий будинок





Інцидент трапився 4 жовтня о 02:57, - інформує ДСНС України у Волинській області.



На місце події працювали пожежно-рятувальні частини міста Ківерці та місцеві пожежні команди селища Цумань.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електроприладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Кадище Ківерцівського району трапилася пожежа в цегляному житловому будинку.Інцидент трапився 4 жовтня о 02:57, - інформує ДСНС України у Волинській області.На місце події працювали пожежно-рятувальні частини міста Ківерці та місцеві пожежні команди селища Цумань.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електроприладу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію