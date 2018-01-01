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Чому закривають єдине у Луцьку антикафе «Innerspace»

Чому закривають єдине у Луцьку антикафе «Innerspace»
Власники антикафе-коворкінг «Innerspace» пояснили, чому закривають заклад.

Простір для роботи, творчості та відпочинку працюватиме ще тільки місяць. Власник закладу Кирило Ткачов, розповів, що причина головна закриття у тому, що приміщення, де розташоване кафе продають, - пише Район. Бізнес.

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«Це неочікувано для всіх наших друзів і клієнтів. Ми з Мариною обговорювали цей варіант протягом всього року, оскільки нам було відомо, що приміщення можуть продати. Ми не знали коли це буде, тому для нас це також було несподівано», – зізнається Ткачов.

Кирило розповів, що ідея у нього та дружини Марини з’явилася ще років п’ять тому. Схожий проект вони подавали на конкурс стартапів від Nescafe, а згодом вирішили зробити все своїми силами, коли переїхали з Луганська до Луцька.

«Innerspace було створено майже три роки тому, і ми дуже прив’язані до цього приміщення. Я не впевнений, що ми можемо все кудись перенести і продовжити робити теж саме. Якщо ми кудись зміщуємося, це означає, що ми все змінюємо і робимо щось інше. Може схоже, може ні, може поки що нічого не робимо», – пояснює власник «Innerspace», але водночас визнає, що справа була нерентабельною.

«Якщо з точки зору бізнесу - це невигідно. Заклад і робота над ним нам багато в чому просто подобалася, тому ми не хотіли його закривати чи суттєво змінювати, щоб це приносило прибуток. Такий заклад достатньо творчий і нам це підходило», – резюмував Кирило Ткачов.

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Теги: антикафе, закриття
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Коментарі 1
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Цих кафе в Луцьку - як чорт насрав. Кафе, аптек і храмів. По тій же Парковій є "Пивна бочка". Відчинється о 9.00, а зайдеш в десятій, то відповідають, що ще кофеварка не кипіла. Це "культура" обслуговування.
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