У Луцьку зіткнулися дві автівки: винуватець намагався втекти. ФОТО





Про це пишуть



Зазначають, що водій автомобіля Peugeot Partner втратив контроль над автомобілем та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099.



Після скоєння ДТП кермувальник намагався втекти.



Водій ВАЗу заявив, що Peugeot просто вилетіло йому на зустріч. Проте після удару водій Peugeot на єврореєстрації не зупинився, а спробував втекти.



Заблокували його до приїзду патрульних двоє чоловіків, які працюють неподалік і стали свідками інциденту.



Від удару водій ВАЗ отримав травму ноги, його госпіталізували в лікарню для надання медичної допомоги.



Зі слів патрульних, які працюють на місці, водія підозрюють у тому, що він кермував авто у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Тож зараз його освідують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулися два автомобілі. Водій, який спричинив аварію, намагався покинути місце ДТП.Про це пишуть Волинські Новини Зазначають, що водій автомобіля Peugeot Partner втратив контроль над автомобілем та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099.Після скоєння ДТП кермувальник намагався втекти.Водій ВАЗу заявив, що Peugeot просто вилетіло йому на зустріч. Проте після удару водій Peugeot на єврореєстрації не зупинився, а спробував втекти.Заблокували його до приїзду патрульних двоє чоловіків, які працюють неподалік і стали свідками інциденту.Від удару водій ВАЗ отримав травму ноги, його госпіталізували в лікарню для надання медичної допомоги.Зі слів патрульних, які працюють на місці, водія підозрюють у тому, що він кермував авто у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Тож зараз його освідують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію