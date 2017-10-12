Верховна Рада підтримала закон щодо української мови та санкції проти двох телеканалів





Зокрема, 229 народних депутатів проголосували за постанову “Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” щодо телеканалів “112 Україна” і NewsONE”, - пише



«Сьогодні ми захистили інформаційний простір від непоодиноких випадів та пропаганди держави-агресора», – написав на своїй публічній сторінці в соціальній мережі Фейсбук народний депутат Ігор Лапін, який є співініціатором постанови.



Нардеп пояснив, що постанова забезпечує персональні санкції та створює реальні можливості протидії потенційним загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.



Під час ранкового пленарного засідання, відбулося довгоочікуване голосування за законопроект 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», де Ігор Лапін також і одним з ініціаторів проекту закону.



«Нам потрібен закон, який захищає державний статус української мови. Адже це є однією з головних умов збереження держави. Мова для воюючої держави – це передусім фактор національної безпеки», – написав він на своїй сторінці у Фейсбук.



Законопроект передбачає, зокрема, таке:



Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.



Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.

Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.



Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, офіцерів-контрактників Збройних сил, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.



Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.



Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.



Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідне рішення проголосував 261 народний депутат України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України у четвер, 4 жовтня, підтримала та проголосувала ряд важливих проектів законів, які захищають український інформаційний простір та державну мову.Зокрема, 229 народних депутатів проголосували за постанову “Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” щодо телеканалів “112 Україна” і NewsONE”, - пише ВАР «Сьогодні ми захистили інформаційний простір від непоодиноких випадів та пропаганди держави-агресора», – написав на своїй публічній сторінці в соціальній мережі Фейсбук народний депутат, який є співініціатором постанови.Нардеп пояснив, що постанова забезпечує персональні санкції та створює реальні можливості протидії потенційним загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.Під час ранкового пленарного засідання, відбулося довгоочікуване голосування за законопроект 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», де Ігор Лапін також і одним з ініціаторів проекту закону.«Нам потрібен закон, який захищає державний статус української мови. Адже це є однією з головних умов збереження держави. Мова для воюючої держави – це передусім фактор національної безпеки», – написав він на своїй сторінці у Фейсбук.Законопроект передбачає, зокрема, таке:Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, офіцерів-контрактників Збройних сил, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. Відповідне рішення проголосував 261 народний депутат України.

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