На конференцію до Луцька з’їхалися історики з України та Польщі





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Науковий захід зібрав вчених із України та Польщі. Більшість учасників – це доктори наук та професори, що говорить про високий рівень конференції та важливість обраної тематики не лише для Волинського регіону, а й для України.



У рамках конференції презентували актуальну та цікаву монографію «По обидва боки фронту. Громадські організації на Волині в роки Великої війни: 1914–1918 рр.». Її автором є луцький історик Олег Разиграєв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки розпочалась наукова конференція «Волинь у роки Української революції 1917-1921 років».Про це пише Район. Луцьк Науковий захід зібрав вчених із України та Польщі. Більшість учасників – це доктори наук та професори, що говорить про високий рівень конференції та важливість обраної тематики не лише для Волинського регіону, а й для України.У рамках конференції презентували актуальну та цікаву монографію «По обидва боки фронту. Громадські організації на Волині в роки Великої війни: 1914–1918 рр.». Її автором є луцький історик

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