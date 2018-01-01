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Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині

Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Обвінчався начальник управління патрульної поліції Рівненщини, який родом з Волині, Сергій Мерчук.

Наречена обрала класичну білу сукню з мереживним корсетом та довгою фатою, - пише ЧаРівне.

"По аксесуарах та сукнях подружок нареченої можна зрозуміти, що на весіллі переважає червоний колір", - пише видання.

Сергій Мерчук разом із дружиною Галиною для вінчання обрали Свято-Покровський собор.

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Молодят вінчав владика Іларіон. Чимало гостей завітало на вінчання.

Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині

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Теги: весілля, Сергій Мерчук, вінчання
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