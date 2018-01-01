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У місті на Волині в парку невідомі поламали ліхтарі

У місті на Волині в парку невідомі поламали ліхтарі
У парку Каменя-Каширського невідомі хулігани поламали ліхтарі.

Про це пише Район.Камінь-Каширський.

Через інцидент камінь-каширські комунальники звернулися у поліцію.

Жителька міста Світлана Кереб, яка надіслала фото, припускає, що впали ліхтарі після розваг молодих людей.

«Ось як наша молодь розважається по ночах. Куди дивиться наша «Варта порядку», – зауважує жінка.

Начальник комунального господарства Каменя-Каширського Ігор Каденчук у коментарі для видання зазначив, що хулігани вже не вперше «відриваються» на ліхтарях у міському парку і загалом вони пошкодили їх вже сім.

«Ми обурені такою поведінкою несвідомих громадян. Тож з цього приводу звернулися у поліцію. Сподіваємося, правоохоронці знайдуть винуватців та притягнуть їх до відповідальності», – каже Ігор Каденчук.
У місті на Волині в парку невідомі поламали ліхтарі
У місті на Волині в парку невідомі поламали ліхтарі

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Теги: Камінь-Каширський, Волинь, парк, ліхтар, вандали
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