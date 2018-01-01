Де і з ким святкував весілля один із найбажаніших холостяків Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Показали, яким було весілля начальника патрульної поліції Рівненщини Сергія Мерчука.
Про це пише агенція новин «Рівне Інформаційне».
Нагадаємо, церемонія відбувалася 5 жовтня.
Сергій працював патрульним у Луцьку та Києві. Родом він із Ківерцівського району. Навчався у Чернігівському національному технологічному університеті на юриста. Також Мерчук був учасником Революції Гідності, бунчужним 35-ї сотні Самооборони Майдану «Волинська січ». Коли розпочалася війна, він став добровольцем полку спецпризначення «Азов», де був заступником командира третього взводу.
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Сергій Мерчук разом зі своєю дружиною Галиною обвінчався у Свято-Покровському соборі. На щасливий шлюб молодят благословив владика Іларіон.
Саме святкування провели на Волині, звідки родом Сергій Мерчук. На фото друзі відмічають один із заміських ресторанів Луцька, в якому, ймовірно, і зібралися усі гості.
Офіційний хештег весілля – #copUAwedding. На свято були запрошені колеги Сергія Мерчука, друзі, рідні, побратими.
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Про це пише агенція новин «Рівне Інформаційне».
Нагадаємо, церемонія відбувалася 5 жовтня.
Сергій працював патрульним у Луцьку та Києві. Родом він із Ківерцівського району. Навчався у Чернігівському національному технологічному університеті на юриста. Також Мерчук був учасником Революції Гідності, бунчужним 35-ї сотні Самооборони Майдану «Волинська січ». Коли розпочалася війна, він став добровольцем полку спецпризначення «Азов», де був заступником командира третього взводу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин – у ТОП-10 найсексуальніших чоловіків Рівненщини
Сергій Мерчук разом зі своєю дружиною Галиною обвінчався у Свято-Покровському соборі. На щасливий шлюб молодят благословив владика Іларіон.
Саме святкування провели на Волині, звідки родом Сергій Мерчук. На фото друзі відмічають один із заміських ресторанів Луцька, в якому, ймовірно, і зібралися усі гості.
Офіційний хештег весілля – #copUAwedding. На свято були запрошені колеги Сергія Мерчука, друзі, рідні, побратими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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