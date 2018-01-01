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Де і з ким святкував весілля один із найбажаніших холостяків Волині. ФОТО

Де і з ким святкував весілля один із найбажаніших холостяків Волині. ФОТО
Показали, яким було весілля начальника патрульної поліції Рівненщини Сергія Мерчука.

Про це пише агенція новин «Рівне Інформаційне».

Нагадаємо, церемонія відбувалася 5 жовтня.

Сергій працював патрульним у Луцьку та Києві. Родом він із Ківерцівського району. Навчався у Чернігівському національному технологічному університеті на юриста. Також Мерчук був учасником Революції Гідності, бунчужним 35-ї сотні Самооборони Майдану «Волинська січ». Коли розпочалася війна, він став добровольцем полку спецпризначення «Азов», де був заступником командира третього взводу.

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Сергій Мерчук разом зі своєю дружиною Галиною обвінчався у Свято-Покровському соборі. На щасливий шлюб молодят благословив владика Іларіон.
Де і з ким святкував весілля один із найбажаніших холостяків Волині. ФОТО
Де і з ким святкував весілля один із найбажаніших холостяків Волині. ФОТО

Саме святкування провели на Волині, звідки родом Сергій Мерчук. На фото друзі відмічають один із заміських ресторанів Луцька, в якому, ймовірно, і зібралися усі гості.

Офіційний хештег весілля – #copUAwedding. На свято були запрошені колеги Сергія Мерчука, друзі, рідні, побратими.
Де і з ким святкував весілля один із найбажаніших холостяків Волині. ФОТО
Де і з ким святкував весілля один із найбажаніших холостяків Волині. ФОТО


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Теги: весілля, Сергій Мерчук
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