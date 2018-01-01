Подробиці смертельної аварії на Волині, в якій загинули студенти. ФОТО





Нагадаємо, що інцидент трапився в неділю, 7 жовтня, між селами Бихів та Цир, на автодорозі сполученням Любешів-Велика Глуша, автомобіль Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся із мотоциклом SkyBike, - інформує ГУНП у Волинскій області.



У результаті зіткнення загинуло двоє юнаків, ще двоє жителів Любешівського району отримали тілесні ушкодження.



Автопригода трапилася близько першої години ночі. За кермом автомобіля перебував 33-річний житель Любешівського району. Водій допустив лобове зіткнення із мотоциклом SkyBike, під керуванням 16-річного жителя цього ж району.



У результаті ДТП водій та 18-річний пасажир мотоциклу загинули на місці.



Водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» та 27-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Любешівському районі Нагадаємо, що інцидент трапився в неділю, 7 жовтня, між селами Бихів та Цир, на автодорозі сполученням Любешів-Велика Глуша, автомобіль Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся із мотоциклом SkyBike, - інформує ГУНП у Волинскій області.У результаті зіткнення загинуло двоє юнаків, ще двоє жителів Любешівського району отримали тілесні ушкодження.Автопригода трапилася близько першої години ночі. За кермом автомобіля перебував 33-річний житель Любешівського району. Водій допустив лобове зіткнення із мотоциклом SkyBike, під керуванням 16-річного жителя цього ж району.У результаті ДТП водій та 18-річний пасажир мотоциклу загинули на місці.Водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» та 27-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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