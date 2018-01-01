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Подробиці смертельної аварії на Волині, в якій загинули студенти. ФОТО

Подробиці смертельної аварії на Волині, в якій загинули студенти. ФОТО
На Волині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії у Любешівському районі.

Нагадаємо, що інцидент трапився в неділю, 7 жовтня, між селами Бихів та Цир, на автодорозі сполученням Любешів-Велика Глуша, автомобіль Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся із мотоциклом SkyBike, - інформує ГУНП у Волинскій області.

У результаті зіткнення загинуло двоє юнаків, ще двоє жителів Любешівського району отримали тілесні ушкодження.

Автопригода трапилася близько першої години ночі. За кермом автомобіля перебував 33-річний житель Любешівського району. Водій допустив лобове зіткнення із мотоциклом SkyBike, під керуванням 16-річного жителя цього ж району.

У результаті ДТП водій та 18-річний пасажир мотоциклу загинули на місці.

Водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» та 27-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Подробиці смертельної аварії на Волині, в якій загинули студенти. ФОТО
Подробиці смертельної аварії на Волині, в якій загинули студенти. ФОТО
Подробиці смертельної аварії на Волині, в якій загинули студенти. ФОТО

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Теги: аварія, смерть, студенти
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