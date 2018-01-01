За годину волинські патрульні з радарами зупинили 10 водіїв, які перевищували швидкість. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Нагадаємо,



На двох дорогах у Волинській області патрульні почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – пристрої вимірювання швидкості TruCam. Це дороги Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) та М-07 (Київ-Ковель-Ягодин). Увага приділяється тим ділянкам трас, які є аварійно небезпечними.



У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебувають службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.

Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.



Для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке коригування даних.



Лише за 1 годину, у с. Березовичі, що на автодорозі Н-22, інспектори зупинили понад десять водіїв, які перевищували допустиму швидкість у населених пунктах 50 км/год.



Поліцейські Ольга Наумчук та Віктор Чернюк лише попереджали водіїв про порушення, а з 15 жовтня вже виноситимуть постанови. Перевищення швидкості на понад 20 кілометрів тягне накладення штрафу 255 гривень, на понад 50 кілометрів – 510 гривень.



«З початку року на дорозі Н-22 трапилось 37 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 12 осіб. Лише у вересні маємо загиблих у Струмівці та в Заборолі, саме на цій трасі. Тому для нас важливо здійснювати профілактику, попереджати водіїв, закликати їх бути обережнішими», - розповів рядовий Чернюк.



«Наразі до цього пристрою звикаємо і ми, тестуємо його, дивимось, як працює. Хочемо, аби водії плавно звикали до змін, до нововведень, адже це їхня безпека.



Сьогодні практично всі водії були згідні з порушеннями, визнавали їх, але кожен кудись поспішав, цим і мотивували перевищення допустимої швидкості», - каже рядова Наумчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На двох волинських трасах волинські патрульні працюють з пристроями вимірювання швидкості TruCam.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Нагадаємо, радарами користуються з 8 жовтня На двох дорогах у Волинській області патрульні почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – пристрої вимірювання швидкості TruCam. Це дороги Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) та М-07 (Київ-Ковель-Ягодин). Увага приділяється тим ділянкам трас, які є аварійно небезпечними.У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебувають службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.Для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке коригування даних.Лише за 1 годину, у с. Березовичі, що на автодорозі Н-22, інспектори зупинили понад десять водіїв, які перевищували допустиму швидкість у населених пунктах 50 км/год.Поліцейськіталише попереджали водіїв про порушення, а з 15 жовтня вже виноситимуть постанови. Перевищення швидкості на понад 20 кілометрів тягне накладення штрафу 255 гривень, на понад 50 кілометрів – 510 гривень.«З початку року на дорозі Н-22 трапилось 37 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 12 осіб. Лише у вересні маємо загиблих у Струмівці та в Заборолі, саме на цій трасі. Тому для нас важливо здійснювати профілактику, попереджати водіїв, закликати їх бути обережнішими», - розповів рядовий Чернюк.«Наразі до цього пристрою звикаємо і ми, тестуємо його, дивимось, як працює. Хочемо, аби водії плавно звикали до змін, до нововведень, адже це їхня безпека.Сьогодні практично всі водії були згідні з порушеннями, визнавали їх, але кожен кудись поспішав, цим і мотивували перевищення допустимої швидкості», - каже рядова Наумчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію