За годину волинські патрульні з радарами зупинили 10 водіїв, які перевищували швидкість. ФОТО
Сьогодні, 13:55
На двох волинських трасах волинські патрульні працюють з пристроями вимірювання швидкості TruCam.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, радарами користуються з 8 жовтня.
На двох дорогах у Волинській області патрульні почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – пристрої вимірювання швидкості TruCam. Це дороги Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) та М-07 (Київ-Ковель-Ягодин). Увага приділяється тим ділянкам трас, які є аварійно небезпечними.
У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебувають службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.
Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.
Для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке коригування даних.
Лише за 1 годину, у с. Березовичі, що на автодорозі Н-22, інспектори зупинили понад десять водіїв, які перевищували допустиму швидкість у населених пунктах 50 км/год.
Поліцейські Ольга Наумчук та Віктор Чернюк лише попереджали водіїв про порушення, а з 15 жовтня вже виноситимуть постанови. Перевищення швидкості на понад 20 кілометрів тягне накладення штрафу 255 гривень, на понад 50 кілометрів – 510 гривень.
«З початку року на дорозі Н-22 трапилось 37 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 12 осіб. Лише у вересні маємо загиблих у Струмівці та в Заборолі, саме на цій трасі. Тому для нас важливо здійснювати профілактику, попереджати водіїв, закликати їх бути обережнішими», - розповів рядовий Чернюк.
«Наразі до цього пристрою звикаємо і ми, тестуємо його, дивимось, як працює. Хочемо, аби водії плавно звикали до змін, до нововведень, адже це їхня безпека.
Сьогодні практично всі водії були згідні з порушеннями, визнавали їх, але кожен кудись поспішав, цим і мотивували перевищення допустимої швидкості», - каже рядова Наумчук.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, радарами користуються з 8 жовтня.
На двох дорогах у Волинській області патрульні почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – пристрої вимірювання швидкості TruCam. Це дороги Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне) та М-07 (Київ-Ковель-Ягодин). Увага приділяється тим ділянкам трас, які є аварійно небезпечними.
У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебувають службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.
Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.
Для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке коригування даних.
Лише за 1 годину, у с. Березовичі, що на автодорозі Н-22, інспектори зупинили понад десять водіїв, які перевищували допустиму швидкість у населених пунктах 50 км/год.
Поліцейські Ольга Наумчук та Віктор Чернюк лише попереджали водіїв про порушення, а з 15 жовтня вже виноситимуть постанови. Перевищення швидкості на понад 20 кілометрів тягне накладення штрафу 255 гривень, на понад 50 кілометрів – 510 гривень.
«З початку року на дорозі Н-22 трапилось 37 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 12 осіб. Лише у вересні маємо загиблих у Струмівці та в Заборолі, саме на цій трасі. Тому для нас важливо здійснювати профілактику, попереджати водіїв, закликати їх бути обережнішими», - розповів рядовий Чернюк.
«Наразі до цього пристрою звикаємо і ми, тестуємо його, дивимось, як працює. Хочемо, аби водії плавно звикали до змін, до нововведень, адже це їхня безпека.
Сьогодні практично всі водії були згідні з порушеннями, визнавали їх, але кожен кудись поспішав, цим і мотивували перевищення допустимої швидкості», - каже рядова Наумчук.
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