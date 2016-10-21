вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи буде у Луцьку магазин ZARA

Чи буде у Луцьку магазин ZARA
У мережі Instagram створили акаунт нібито майбутнього магазину відомої мережі одягу ZARA у луцькому ТРЦ "ПортCity".

Першій тисячі підписників обіцяють сертифікат на покупки на 1000 гривень. Для цього потрібно підписатися на акаунт, зробити скрін та позначити в історії магазин.
Чи буде у Луцьку магазин ZARA

Відкриття анонсують на 20 жовтня. Однак у ТРЦ "ПортCity" кажуть, що жодних домовленостей із ZARA не було і чутки про відкриття магазину - фейк.
Чи буде у Луцьку магазин ZARA

Нагадаємо, схожа ситуація уже траплялася. Щоб розкрутити акаунт в соціальній мережі Instagram, автор написав ніби в Луцьку відкривають магазин відомого бренду ZARA.

"Це фейкова сторінка. Відкриття не буде. У нас немає домовленостей із ZARA. Ми уже поскаржилися на цю сторінку в Instagram і, сподіваємося, її закриють", - розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost керівник відділу маркетингу ТРЦ "ПортCity" Галина Химчик.
Чи буде у Луцьку магазин ZARA


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магазини, ZARA, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про найчастіші порушення «харчових» норм у школах та садках Волині
Сьогодні, 16:26
Грузин «обчистив» квартиру на Волині
Сьогодні, 16:19
Чи буде у Луцьку магазин ZARA
Сьогодні, 16:15
«Злочин проти України» і «негайна необхідність»: думки лучан про Томос та автокефалію
Сьогодні, 16:00
«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
Мільйон гривень на закупи в ZARA. Як обманом розкручують луцький акаунт в Instagram Мільйон гривень на закупи в ZARA. Як обманом розкручують луцький акаунт в Instagram
10 лютий, 09:14
Нічний рейд по магазинах Луцька. ФОТО Нічний рейд по магазинах Луцька. ФОТО
21 жовтень, 2016, 10:50
Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО Під Луцьком автомобіль злетів з траси і перевернувся. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Естафета добра: Савченко закликає провести бал для людей з інвалідністю в інших областях Естафета добра: Савченко закликає провести бал для людей з інвалідністю в інших областях
Сьогодні, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шукають родичів жінки, яка померла на Волині
Сьогодні, 16:56
 0
Синоптики розповіли, чи буде похолодання у найближчі дні
Сьогодні, 16:54
 0
У Ковельському ЦНАПі видаватимуть закордонні паспорти
Сьогодні, 16:35
 0
Розповіли про найчастіші порушення «харчових» норм у школах та садках Волині
Сьогодні, 16:26
 0
Грузин «обчистив» квартиру на Волині
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8