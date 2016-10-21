Чи буде у Луцьку магазин ZARA
Сьогодні, 16:15
У мережі Instagram створили акаунт нібито майбутнього магазину відомої мережі одягу ZARA у луцькому ТРЦ "ПортCity".
Першій тисячі підписників обіцяють сертифікат на покупки на 1000 гривень. Для цього потрібно підписатися на акаунт, зробити скрін та позначити в історії магазин.
Відкриття анонсують на 20 жовтня. Однак у ТРЦ "ПортCity" кажуть, що жодних домовленостей із ZARA не було і чутки про відкриття магазину - фейк.
Нагадаємо, схожа ситуація уже траплялася. Щоб розкрутити акаунт в соціальній мережі Instagram, автор написав ніби в Луцьку відкривають магазин відомого бренду ZARA.
"Це фейкова сторінка. Відкриття не буде. У нас немає домовленостей із ZARA. Ми уже поскаржилися на цю сторінку в Instagram і, сподіваємося, її закриють", - розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost керівник відділу маркетингу ТРЦ "ПортCity" Галина Химчик.
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Першій тисячі підписників обіцяють сертифікат на покупки на 1000 гривень. Для цього потрібно підписатися на акаунт, зробити скрін та позначити в історії магазин.
Відкриття анонсують на 20 жовтня. Однак у ТРЦ "ПортCity" кажуть, що жодних домовленостей із ZARA не було і чутки про відкриття магазину - фейк.
Нагадаємо, схожа ситуація уже траплялася. Щоб розкрутити акаунт в соціальній мережі Instagram, автор написав ніби в Луцьку відкривають магазин відомого бренду ZARA.
"Це фейкова сторінка. Відкриття не буде. У нас немає домовленостей із ZARA. Ми уже поскаржилися на цю сторінку в Instagram і, сподіваємося, її закриють", - розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost керівник відділу маркетингу ТРЦ "ПортCity" Галина Химчик.
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