Чи буде у Луцьку магазин ZARA





Першій тисячі підписників обіцяють сертифікат на покупки на 1000 гривень. Для цього потрібно підписатися на акаунт, зробити скрін та позначити в історії магазин.



Відкриття анонсують на 20 жовтня. Однак у ТРЦ "ПортCity" кажуть, що жодних домовленостей із ZARA не було і чутки про відкриття магазину - фейк.



Нагадаємо, схожа ситуація уже траплялася. Щоб розкрутити акаунт в соціальній мережі Instagram, автор написав



"Це фейкова сторінка. Відкриття не буде. У нас немає домовленостей із ZARA. Ми уже поскаржилися на цю сторінку в Instagram і, сподіваємося, її закриють", - розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost керівник відділу маркетингу ТРЦ "ПортCity" Галина Химчик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі Instagram створили акаунт нібито майбутнього магазину відомої мережі одягу ZARA у луцькому ТРЦ "ПортCity".Першій тисячі підписників обіцяють сертифікат на покупки на 1000 гривень. Для цього потрібно підписатися на акаунт, зробити скрін та позначити в історії магазин.Відкриття анонсують на 20 жовтня. Однак у ТРЦ "ПортCity" кажуть, що жодних домовленостей із ZARA не було і чутки про відкриття магазину - фейк.Нагадаємо, схожа ситуація уже траплялася. Щоб розкрутити акаунт в соціальній мережі Instagram, автор написав ніби в Луцьку відкривають магазин відомого бренду ZARA "Це фейкова сторінка. Відкриття не буде. У нас немає домовленостей із ZARA. Ми уже поскаржилися на цю сторінку в Instagram і, сподіваємося, її закриють", - розповіла у коментарікерівник відділу маркетингу ТРЦ "ПортCity"

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію