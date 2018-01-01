На Волині прокуратура побачила незаконні тендери
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Прокуратура звернулася до суду, аби визнати недійсними укладені відділом освіти Колківської селищної ради із місцевим підприємцем договори про закупівлю за державні кошти обсягом понад 150 тисяч гривень овочів, фруктів та риби для харчування дітей у закладах освіти.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що договори укладено з порушеннями законодавства.
Всупереч закону, відділ освіти селищної ради не планував цих закупівель у річному плані, додатку до річного плану та не оприлюднював на веб-порталі «Прозорро» електронні документи, які б підтверджували планування закупівель товарів.
Не визначено у договорах і конкретного найменування та кількості продукції, ціни за одиницю товару, строку поставки товару, що створює незаконні передумови до можливості закупівлі та поставки тих товарів, які не планувались до купівлі чи поставки, а також можливості коригування ціни чи її різниці, яка може бути суттєвою.
Окрім того, один із договорів про поставку цих товарів був укладений 30 серпня 2018 року, хоч передбачав поставку протягом січня-грудня цього року – в тому числі на період, який уже минув
Відтак, прокурори у суді наполягатимуть на визнанні договорів, укладання яких може завдати шкоди місцевому бюджету, недійсними.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Прокурори з'ясували, що договори укладено з порушеннями законодавства.
Всупереч закону, відділ освіти селищної ради не планував цих закупівель у річному плані, додатку до річного плану та не оприлюднював на веб-порталі «Прозорро» електронні документи, які б підтверджували планування закупівель товарів.
Не визначено у договорах і конкретного найменування та кількості продукції, ціни за одиницю товару, строку поставки товару, що створює незаконні передумови до можливості закупівлі та поставки тих товарів, які не планувались до купівлі чи поставки, а також можливості коригування ціни чи її різниці, яка може бути суттєвою.
Окрім того, один із договорів про поставку цих товарів був укладений 30 серпня 2018 року, хоч передбачав поставку протягом січня-грудня цього року – в тому числі на період, який уже минув
Відтак, прокурори у суді наполягатимуть на визнанні договорів, укладання яких може завдати шкоди місцевому бюджету, недійсними.
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