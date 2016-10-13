Через «Устилуг» хотіли провезти незадекларовані двигуни

Через митний пункт пропуску «Устилуг» громадяни хотіли провезти вживані двигуни, яких не було у декларації.Про це повідомилли у прес-службі Волинської митниці ДФС.Зокрема, водій авто не задекларував двигун до човна «Honda» вагою 81 кг вартістю понад 46 тис. грн., а його пасажир – до човна «Yamaha» вагою 86 кг вартістю понад 43 тис гривень.Волинська митниця ДФС нагадує громадянам, що обрання смуги руху «зелений коридор» є формою декларування шляхом вчинення дій. Воно рівнозначне заяві громадянина про відсутність у його багажі товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон.Законодавством встановлена норма щодо ваги та сумарної фактурної вартості товарів (крім підакцизних), які громадяни можуть ввезти у ручній поклажі або супроводжуваному багажі без письмового декларування та оподаткування митними платежами. Для автомобільних пунктів пропуску вона становить 50 кг та 500 Євро (в еквіваленті).Тому обох громадян притягнуть до відповідальності за статтями 471, 472 Митного Кодексу України, що тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.