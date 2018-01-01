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Допоможемо подолати рак: 9-річна дівчинка з Волині потребує лікування

Допоможемо подолати рак: 9-річна дівчинка з Волині потребує лікування
Небайдужих волинян просять допомогти дев’ятирічній Полінці Пономарьовій з Любешова, яка проходить курс лікування в Національному інституті раку. Медики виявили в неї злоякісну пухлину восьмого ребра справа.

Полінка з’явилася на світ завчасу – шестимісячною. І відтоді аж до цього року крихітка вже перенесла п’ять операцій – на кишківник та ліву ніжку, - пише газета Нове життя.

Двічі в рік Поліна проходила реабілітацію в санаторії «Дачний» Ківерцівського району. Саме там на початку серпня під час ультразвукового дослідження шлунково-кишкового тракту медики помітили пухлину. Проведена комп’ютерна томографія в обласній дитячій лікарні в Луцьку уточнила місце її локалізації - восьме ребро з правого боку. А імуно-гістологічне дослідження (біопсія) в Національному інституті раку підтвердило онкологію.

Аби Полінка поборола недугу, їй необхідно пройти курс лікування з восьми хіміотерапій та операції з видалення пухлини. За словами мами Нелі Михайлівни, родина, колеги, друзі одразу ж узялися допомагати грошима, проте все одно їх не вистачить на вісім місяців постійного перебування в лікарні.

Реквізити для перерахування коштів:
номер відкритого рахунку в ПриватБанку – 25606799258089; номер банківської картки мами Нелі Пономарьової – 5168757334181098.

Допоможемо подолати рак: 9-річна дівчинка з Волині потребує лікування

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Теги: допомога, кошти, волинянка
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