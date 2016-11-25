У Міноборони розповіли про причини вибухів на Чернігівщині





Про це військові розповіли на брифінгу Міноборони, - пише



"На цей момент за даними оперативної групи Генерального штабу, яка провела опитування вартових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в чотирьох місцях арсеналу, при цьому ці вибухи зафіксовані в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа", – заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Родіон Тимошенко.



Окрім цього, у Міноборони уточнили, що після вибухів спалахнула пожежа, яка охопила 10% технічної території 6-го арсеналу.



Своєю чергою, в СБУ повідомляють, що наразі на місці працює їх слідчо-оперативна група. Правоохоронці перевіряють декілька версій, зокрема, Служба безпеки України також відпрацьовує версію про можливу диверсію.



Нагадаємо, рано-вранці 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі біля міста Ічня на Чернігівщині. У зв’язку з цим евакуйовано близько 10 тисяч місцевих жителів та закрито повітряний простір. Постраждалих немає.



Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині на місце події вилетів прем’єр Володимир Гройсман.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На брифінгу Міністерства оборони заявили, що найімовірнішою причиною вибухів на арсеналі поблизу Ічні на Чернігівщині є диверсія. Військові додають, що вибухи пролунали у чотирьох різних місцях на території складів.Про це військові розповіли на брифінгу Міноборони, - пише 24 канал "На цей момент за даними оперативної групи Генерального штабу, яка провела опитування вартових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в чотирьох місцях арсеналу, при цьому ці вибухи зафіксовані в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа", – заявив заступник начальника Генштабу ЗСУОкрім цього, у Міноборони уточнили, що після вибухів спалахнула пожежа, яка охопила 10% технічної території 6-го арсеналу.Своєю чергою, в СБУ повідомляють, що наразі на місці працює їх слідчо-оперативна група. Правоохоронці перевіряють декілька версій, зокрема, Служба безпеки України також відпрацьовує версію про можливу диверсію.Нагадаємо, рано-вранці 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі біля міста Ічня на Чернігівщині. У зв’язку з цим евакуйовано близько 10 тисяч місцевих жителів та закрито повітряний простір. Постраждалих немає.Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині на місце події вилетів прем’єр Володимир Гройсман.

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