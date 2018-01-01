На Волині пес відкусив жінці палець





Інцидент трапився 9 жовтня близько 11:00, – пише



39-річний чоловік гуляв зі своїм псом породи англійський бульдог, який був на повідку, але без намордника. Поруч спокійно проходила жінка 30-40 років, яку собака схопив на руку. В результаті жінка залишилася без пальця.



На місце викликали «швидку» та поліцію. Потерпілу госпіталізували.



Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, у власника собаки відібрали пояснення. Чоловік розповів, що подібного не траплялося, усі документи на бульдога має.



Будуть встановлювати причину такої поведінки пса.



На чоловіка склали протокол за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті –



тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Вирішується питання про притягнення власника собаки до кримінальної відповідальності. Тут варто зазначити, що у Кримінальному кодексі України немає спеціально передбаченої статті, згідно якої власники псів будуть нести відповідальність за надання тілесних ушкоджень їхніми тваринами. Та у таких випадках такі дії підпадають під дію норм статті 128 ККУ.



Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження – карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в районі Шахтарського мікрорайону хазяйський собака відкусив жінці пальця.Інцидент трапився 9 жовтня близько 11:00, – пише БУГ 39-річний чоловік гуляв зі своїм псом породи англійський бульдог, який був на повідку, але без намордника. Поруч спокійно проходила жінка 30-40 років, яку собака схопив на руку. В результаті жінка залишилася без пальця.На місце викликали «швидку» та поліцію. Потерпілу госпіталізували.Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції, у власника собаки відібрали пояснення. Чоловік розповів, що подібного не траплялося, усі документи на бульдога має.Будуть встановлювати причину такої поведінки пса.На чоловіка склали протокол за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті –тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Вирішується питання про притягнення власника собаки до кримінальної відповідальності. Тут варто зазначити, що у Кримінальному кодексі України немає спеціально передбаченої статті, згідно якої власники псів будуть нести відповідальність за надання тілесних ушкоджень їхніми тваринами. Та у таких випадках такі дії підпадають під дію норм статті 128 ККУ.Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження – карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію