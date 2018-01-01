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Розповіли, коли у Луцьку облаштують «трояндовий» сквер. ВІДЕО

Розповіли, коли у Луцьку облаштують «трояндовий» сквер. ВІДЕО
У Луцьку облаштують сквер троянд. Нова локація з'явиться на проспекті Волі між будинками №31 та 33.

Роботи планують почати цього року, після того як проведуть тендер і визначать виконавця робіт, – йдеться у сюжеті 12 каналу.

«Розроблена проектно-кошторисна документація, буде реалізовуватися в декілька етапів: поки що в два, ми бачимо. Частину робіт планується виконати цього року, по тому проекту, що був опублікований, а частина робіт – посадка рослин, окремі роботи по мощенню – доробиться наступного року», – заявив директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.

У сквері висадять клумби з багаторічними рослинами, зокрема, трояндами. Облаштують доріжки з бруківки, встановлять освітлення, поставлять урни для сміття та лавки.

Згідно з проекту майбутнього скверу, там збережуть майже всі дерева, які ростуть на цій території. Ще декілька планують досадити.

Загальна вартість проекту – 2 мільйони гривень. Фінансуватимуть облаштування скверу з державного бюджету, також долучаться підприємці.


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Теги: сквер троянд, Луцьк, ремонт
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