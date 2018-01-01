Розповіли, коли у Луцьку облаштують «трояндовий» сквер. ВІДЕО





Роботи планують почати цього року, після того як проведуть тендер і визначать виконавця робіт, – йдеться у сюжеті



«Розроблена проектно-кошторисна документація, буде реалізовуватися в декілька етапів: поки що в два, ми бачимо. Частину робіт планується виконати цього року, по тому проекту, що був опублікований, а частина робіт – посадка рослин, окремі роботи по мощенню – доробиться наступного року», – заявив директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.



У сквері висадять клумби з багаторічними рослинами, зокрема, трояндами. Облаштують доріжки з бруківки, встановлять освітлення, поставлять урни для сміття та лавки.



Згідно з проекту майбутнього скверу, там збережуть майже всі дерева, які ростуть на цій території. Ще декілька планують досадити.



Загальна вартість проекту – 2 мільйони гривень. Фінансуватимуть облаштування скверу з державного бюджету, також долучаться підприємці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку облаштують сквер троянд. Нова локація з'явиться на проспекті Волі між будинками №31 та 33.Роботи планують почати цього року, після того як проведуть тендер і визначать виконавця робіт, – йдеться у сюжеті 12 каналу «Розроблена проектно-кошторисна документація, буде реалізовуватися в декілька етапів: поки що в два, ми бачимо. Частину робіт планується виконати цього року, по тому проекту, що був опублікований, а частина робіт – посадка рослин, окремі роботи по мощенню – доробиться наступного року», – заявив директор департаменту ЖКГ ЛуцькрадиУ сквері висадять клумби з багаторічними рослинами, зокрема, трояндами. Облаштують доріжки з бруківки, встановлять освітлення, поставлять урни для сміття та лавки.Згідно з проекту майбутнього скверу, там збережуть майже всі дерева, які ростуть на цій території. Ще декілька планують досадити.Загальна вартість проекту – 2 мільйони гривень. Фінансуватимуть облаштування скверу з державного бюджету, також долучаться підприємці.

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