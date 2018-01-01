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Пішли за жолудями: на Волині заблукали бабуся з онуком

Пішли за жолудями: на Волині заблукали бабуся з онуком
Поблизу села Піски Горохівського району заблукало двоє людей, які вийшли на «тихе» полювання.

Про це пише Волинь-нова.

62-річна жителька цього населеного пункту і її 15-річний онук пополудні вирішили назбирати жолудів. Сіли на велосипеди і поїхали до лісу.

Ліс знали добре, отож, поставивши двоколісний транспорт у надійне місце, пішли собі від галявини до галявини. «Тихим полюванням» захопилися настільки, що не зогледілися, коли заблукали.

«Озирнулися, як стало сутеніти. Чим швидше старалися знайти знайомі стежки, тим далі, як з’ясувалося, заходили в лісову гущу. Не на жарт злякалися, як вийшли до очеретяних заростей, та побачивши за ними вогники людських осель, вирішили перейти плавні. За ними вперлися в незнайому водойму», – розповідала бабуся.

«Хто-зна, чим би закінчилася ця мандрівка, якби Сергій не згадав, що в таких випадках треба телефонувати «102». То була вже майже 22 година», – пише видання.

Тепер бабуся і онук вдячно кажуть, що поліцейські не приїхали – примчали з Горохова менш, як за 20 хвилин. По спеціальному приладу їм вдалося встановити місце знаходження людей, а щоб ті вийшли до них, інспектор СРПП №4 Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітан поліції Олександр Гаврилюк і старший сержант поліції СРПП №4 старший сержант поліції Віталій Мартинюк включили сирену і мигалки.

Вертатися жінці і юнакові довелося через ті ж очеретяні хащі. В якусь мить бабуся провалилася в заповнений водою рів, та внук вправно подав руку і витягнув із нього рідну. Згодом поліцейські зустріли потомлених людей біля якогось містка, акуратно провели їх по прогнилих колодах і відвезли додому.

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Теги: поліція, Піски, Волинь, порятунок
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