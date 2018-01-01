Бензин на Волині знову може подорожчати
Сьогодні, 14:42
Ціни на пальне виросли через рекордне подорожчання нафти марки Brent та падіння курсу гривні.
Про це розповів в.о. голови Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Сергій Луговий у коментарі «Першому».
«Станом на 1 жовтня ціна на барель нафти марки Brent досягла максимального рівня з листопада 2014 року. Це 86 доларів США. Ріст світових цін на нафту, а також зниження курсу гривні призвели до росту роздрібних цін на нафтопродукти», - пояснює посадовець.
В той же час, зі слів експерта, ціна на нафту вже знизилась до 83 доларів за барель, тож 9 жовтня ріст цін на пальне зупинився.
Наразі літр бензину А-92 на Волині коштує від 27.95 до 33.99 гривень, А-95 – від 27.59 до 32.49 гривень.
«Подальшого зростання цін найближчим часом не очікуємо», - каже Сергій Луговий.
Водночас він каже, що до кінця року пальне може знову подорожчати. Це пов’язано з американськими санкціями проти Ірану.
«Антимонопольний комітет радить у цій ситуації розвивати свою нафтову і переробну галузі. А в нас поки з п’яти працює один завод. Якщо ще чотири заводи запустити, ситуація покращилася б, тому що наразі у нас 80% нафтопродуктів – імпортні», - зазначає експерт.
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Про це розповів в.о. голови Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Сергій Луговий у коментарі «Першому».
«Станом на 1 жовтня ціна на барель нафти марки Brent досягла максимального рівня з листопада 2014 року. Це 86 доларів США. Ріст світових цін на нафту, а також зниження курсу гривні призвели до росту роздрібних цін на нафтопродукти», - пояснює посадовець.
В той же час, зі слів експерта, ціна на нафту вже знизилась до 83 доларів за барель, тож 9 жовтня ріст цін на пальне зупинився.
Наразі літр бензину А-92 на Волині коштує від 27.95 до 33.99 гривень, А-95 – від 27.59 до 32.49 гривень.
«Подальшого зростання цін найближчим часом не очікуємо», - каже Сергій Луговий.
Водночас він каже, що до кінця року пальне може знову подорожчати. Це пов’язано з американськими санкціями проти Ірану.
«Антимонопольний комітет радить у цій ситуації розвивати свою нафтову і переробну галузі. А в нас поки з п’яти працює один завод. Якщо ще чотири заводи запустити, ситуація покращилася б, тому що наразі у нас 80% нафтопродуктів – імпортні», - зазначає експерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чого б це раптом? В ціну 26 гривень вже закладена ціна 130 доларів та курс 32. Не знаю чому ціни підіймають.
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