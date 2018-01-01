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Бензин на Волині знову може подорожчати

Бензин на Волині знову може подорожчати
Ціни на пальне виросли через рекордне подорожчання нафти марки Brent та падіння курсу гривні.

Про це розповів в.о. голови Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Сергій Луговий у коментарі «Першому».

«Станом на 1 жовтня ціна на барель нафти марки Brent досягла максимального рівня з листопада 2014 року. Це 86 доларів США. Ріст світових цін на нафту, а також зниження курсу гривні призвели до росту роздрібних цін на нафтопродукти», - пояснює посадовець.

В той же час, зі слів експерта, ціна на нафту вже знизилась до 83 доларів за барель, тож 9 жовтня ріст цін на пальне зупинився.

Наразі літр бензину А-92 на Волині коштує від 27.95 до 33.99 гривень, А-95 – від 27.59 до 32.49 гривень.

«Подальшого зростання цін найближчим часом не очікуємо», - каже Сергій Луговий.

Водночас він каже, що до кінця року пальне може знову подорожчати. Це пов’язано з американськими санкціями проти Ірану.

«Антимонопольний комітет радить у цій ситуації розвивати свою нафтову і переробну галузі. А в нас поки з п’яти працює один завод. Якщо ще чотири заводи запустити, ситуація покращилася б, тому що наразі у нас 80% нафтопродуктів – імпортні», - зазначає експерт.

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Теги: бензин, паливо, Волинь, Луцьк
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Коментарі 1
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Чого б це раптом? В ціну 26 гривень вже закладена ціна 130 доларів та курс 32. Не знаю чому ціни підіймають.
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