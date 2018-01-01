У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
Сьогодні, 13:34
У Луцьку в районі вулиці Дубнівської триває зведення житлового комплексу «Сіріус» — проекту будівельної компанії «Інвестор».
Як розповів виконроб Роман Лук'янович, в двох секціях ЖК буде 16 двоповерхових таунхасів, поруч з ними 20 гаражів, пише Район.Луцьк.
Станом на 10 жовтня у першій секції триває монтаж теплої підлоги та підготовка під чистову стяжку.
У другій секції завершили дах і монтують електрику.
Також на всій території ведуть роботи з благоустрою, встановили бордюри та готуються до укладки бруківки, засівання газонів тощо.
Крім того, розповів Роман Лук'янович, завершені зовнішні роботи на всіх гаражах.
«Робота йде згідно графіку», — підсумував він.
Усі таунхауси в ЖК «Сіріус» продані, але будівельна компанія «Інвестор» розпочала будівництво житлового комплексу «Струмочок-2» в селі Струмівка біля Луцька. За два роки тут постане 24 таунхауси та 9 котеджів.
Тож звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10 або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Струмочок-2» біля Луцька
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Як розповів виконроб Роман Лук'янович, в двох секціях ЖК буде 16 двоповерхових таунхасів, поруч з ними 20 гаражів, пише Район.Луцьк.
Станом на 10 жовтня у першій секції триває монтаж теплої підлоги та підготовка під чистову стяжку.
У другій секції завершили дах і монтують електрику.
Також на всій території ведуть роботи з благоустрою, встановили бордюри та готуються до укладки бруківки, засівання газонів тощо.
Крім того, розповів Роман Лук'янович, завершені зовнішні роботи на всіх гаражах.
«Робота йде згідно графіку», — підсумував він.
Усі таунхауси в ЖК «Сіріус» продані, але будівельна компанія «Інвестор» розпочала будівництво житлового комплексу «Струмочок-2» в селі Струмівка біля Луцька. За два роки тут постане 24 таунхауси та 9 котеджів.
Тож звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10 або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Струмочок-2» біля Луцька
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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