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У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*

У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У Луцьку в районі вулиці Дубнівської триває зведення житлового комплексу «Сіріус» — проекту будівельної компанії «Інвестор».

Як розповів виконроб Роман Лук'янович, в двох секціях ЖК буде 16 двоповерхових таунхасів, поруч з ними 20 гаражів, пише Район.Луцьк.

Станом на 10 жовтня у першій секції триває монтаж теплої підлоги та підготовка під чистову стяжку.

У другій секції завершили дах і монтують електрику.

Також на всій території ведуть роботи з благоустрою, встановили бордюри та готуються до укладки бруківки, засівання газонів тощо.

Крім того, розповів Роман Лук'янович, завершені зовнішні роботи на всіх гаражах.

«Робота йде згідно графіку», — підсумував він.

У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*


Усі таунхауси в ЖК «Сіріус» продані, але будівельна компанія «Інвестор» розпочала будівництво житлового комплексу «Струмочок-2» в селі Струмівка біля Луцька. За два роки тут постане 24 таунхауси та 9 котеджів.

Тож звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10 або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

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У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*
У ЖК «Сіріус» триває монтаж теплої підлоги. ФОТО*

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Теги: Інвестор
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