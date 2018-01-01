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«Щось пішло не так»: у Луцьку будь-якої миті може впасти білборд. ФОТО

«Щось пішло не так»: у Луцьку будь-якої миті може впасти білборд. ФОТО
У Луцьку похилився білборд.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лучанин Олег Іванюк.

Зазначимо, що рекламний щит знаходиться поблизу ЖК «Атлант», що на вулиці Рівненській.

«Щось пішло не так?», – запитує Олег Іванюк.
«Щось пішло не так»: у Луцьку будь-якої миті може впасти білборд. ФОТО
«Щось пішло не так»: у Луцьку будь-якої миті може впасти білборд. ФОТО

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Теги: білборд, Луцьк, загроза, небезпека
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