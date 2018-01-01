«Щось пішло не так»: у Луцьку будь-якої миті може впасти білборд. ФОТО
Сьогодні, 13:53
У Луцьку похилився білборд.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав лучанин Олег Іванюк.
Зазначимо, що рекламний щит знаходиться поблизу ЖК «Атлант», що на вулиці Рівненській.
«Щось пішло не так?», – запитує Олег Іванюк.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав лучанин Олег Іванюк.
Зазначимо, що рекламний щит знаходиться поблизу ЖК «Атлант», що на вулиці Рівненській.
«Щось пішло не так?», – запитує Олег Іванюк.
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