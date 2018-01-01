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На Волині хочуть звести сонячні та вітрові електростанції

На Волині хочуть звести сонячні та вітрові електростанції
Ковельському районі на Волині зацікавлені у зведенні сонячних та вітрових електростанцій.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської райради у соціальній мережі Facebook.

Голова райради Андрій Броїло заслухав пропозиції Михайла Веркальця щодо впровадження цієї технології в життя, зокрема на інвестиційно привабливій земельній ділянці, що знаходиться на території Поворської ОТГ.

За словами Веркальця, аби побудувати вітрову електростанцію потрібно cпорудити вишку і підняти туди вітряка, що потребує величезної площі. Чоловік розповів, що вже і на Волині навчилися економити на оплаті за електроенергію та бути енергетично незалежними.

Усе це завдяки «зеленому» тарифу – спеціальному тарифу, за яким держава закуповує електричну енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії.

Найпопулярнішими альтернативними джерелами є енергія сонця та вітру.

Загалом найбільше, аж 28 користувачів «зеленого» тарифу зареєстрували у Луцьку та Луцькому районі, 6 – у Ковельському районі, 5 – у Ківерцівському. По 4 користувачі живуть у Любомльському та Маневицькому районах, на одного менше – у Володимир-Волинському. Двоє користувачів живуть у Шацькому та Рожищанському районах. По одному – у Старовижівському, Камінь-Каширському та Нововолинську. А першу сонячну установку на Волині ввів Віталій Урбанович із Луцька.

В свою чергу голова районної ради Андрій Броїло зазначив, щоб впроваджувати в життя такі ідеї, зокрема на території Поворської ОТГ, варто досконало вивчити всі «за» та «проти», знайти кошти та мати погодження громади на втілення цих ідей та задумів.

Проте районна рада, в межах повноважень, буде сприяти будь – яким проектам, що будуть приносити користь людям та не завдавати шкоди навколишньому середовищу.



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Теги: електромережі, Волинь
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