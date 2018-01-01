На Волині хочуть звести сонячні та вітрові електростанції

Ковельському районі на Волині зацікавлені у зведенні сонячних та вітрових електростанцій.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської райради у соціальній мережі Facebook.Голова райрадизаслухав пропозиціїщодо впровадження цієї технології в життя, зокрема на інвестиційно привабливій земельній ділянці, що знаходиться на території Поворської ОТГ.За словами Веркальця, аби побудувати вітрову електростанцію потрібно cпорудити вишку і підняти туди вітряка, що потребує величезної площі. Чоловік розповів, що вже і на Волині навчилися економити на оплаті за електроенергію та бути енергетично незалежними.Усе це завдяки «зеленому» тарифу – спеціальному тарифу, за яким держава закуповує електричну енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії.Найпопулярнішими альтернативними джерелами є енергія сонця та вітру.Загалом найбільше, аж 28 користувачів «зеленого» тарифу зареєстрували у Луцьку та Луцькому районі, 6 – у Ковельському районі, 5 – у Ківерцівському. По 4 користувачі живуть у Любомльському та Маневицькому районах, на одного менше – у Володимир-Волинському. Двоє користувачів живуть у Шацькому та Рожищанському районах. По одному – у Старовижівському, Камінь-Каширському та Нововолинську. А першу сонячну установку на Волині ввівіз Луцька.В свою чергу голова районної ради Андрій Броїло зазначив, щоб впроваджувати в життя такі ідеї, зокрема на території Поворської ОТГ, варто досконало вивчити всі «за» та «проти», знайти кошти та мати погодження громади на втілення цих ідей та задумів.Проте районна рада, в межах повноважень, буде сприяти будь – яким проектам, що будуть приносити користь людям та не завдавати шкоди навколишньому середовищу.