На Волині хочуть звести сонячні та вітрові електростанції
Сьогодні, 22:40
Ковельському районі на Волині зацікавлені у зведенні сонячних та вітрових електростанцій.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської райради у соціальній мережі Facebook.
Голова райради Андрій Броїло заслухав пропозиції Михайла Веркальця щодо впровадження цієї технології в життя, зокрема на інвестиційно привабливій земельній ділянці, що знаходиться на території Поворської ОТГ.
За словами Веркальця, аби побудувати вітрову електростанцію потрібно cпорудити вишку і підняти туди вітряка, що потребує величезної площі. Чоловік розповів, що вже і на Волині навчилися економити на оплаті за електроенергію та бути енергетично незалежними.
Усе це завдяки «зеленому» тарифу – спеціальному тарифу, за яким держава закуповує електричну енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії.
Найпопулярнішими альтернативними джерелами є енергія сонця та вітру.
Загалом найбільше, аж 28 користувачів «зеленого» тарифу зареєстрували у Луцьку та Луцькому районі, 6 – у Ковельському районі, 5 – у Ківерцівському. По 4 користувачі живуть у Любомльському та Маневицькому районах, на одного менше – у Володимир-Волинському. Двоє користувачів живуть у Шацькому та Рожищанському районах. По одному – у Старовижівському, Камінь-Каширському та Нововолинську. А першу сонячну установку на Волині ввів Віталій Урбанович із Луцька.
В свою чергу голова районної ради Андрій Броїло зазначив, щоб впроваджувати в життя такі ідеї, зокрема на території Поворської ОТГ, варто досконало вивчити всі «за» та «проти», знайти кошти та мати погодження громади на втілення цих ідей та задумів.
Проте районна рада, в межах повноважень, буде сприяти будь – яким проектам, що будуть приносити користь людям та не завдавати шкоди навколишньому середовищу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської райради у соціальній мережі Facebook.
Голова райради Андрій Броїло заслухав пропозиції Михайла Веркальця щодо впровадження цієї технології в життя, зокрема на інвестиційно привабливій земельній ділянці, що знаходиться на території Поворської ОТГ.
За словами Веркальця, аби побудувати вітрову електростанцію потрібно cпорудити вишку і підняти туди вітряка, що потребує величезної площі. Чоловік розповів, що вже і на Волині навчилися економити на оплаті за електроенергію та бути енергетично незалежними.
Усе це завдяки «зеленому» тарифу – спеціальному тарифу, за яким держава закуповує електричну енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії.
Найпопулярнішими альтернативними джерелами є енергія сонця та вітру.
Загалом найбільше, аж 28 користувачів «зеленого» тарифу зареєстрували у Луцьку та Луцькому районі, 6 – у Ковельському районі, 5 – у Ківерцівському. По 4 користувачі живуть у Любомльському та Маневицькому районах, на одного менше – у Володимир-Волинському. Двоє користувачів живуть у Шацькому та Рожищанському районах. По одному – у Старовижівському, Камінь-Каширському та Нововолинську. А першу сонячну установку на Волині ввів Віталій Урбанович із Луцька.
В свою чергу голова районної ради Андрій Броїло зазначив, щоб впроваджувати в життя такі ідеї, зокрема на території Поворської ОТГ, варто досконало вивчити всі «за» та «проти», знайти кошти та мати погодження громади на втілення цих ідей та задумів.
Проте районна рада, в межах повноважень, буде сприяти будь – яким проектам, що будуть приносити користь людям та не завдавати шкоди навколишньому середовищу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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