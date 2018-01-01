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На Волині освятили відновлене джерело

На Волині освятили відновлене джерело
На Волині урочисто відкрили та освятили відновлене природне джерело, яке розташоване поблизу с. Тельчі Маневицького району.

В урочистостях 9 жовтня взяли участь жителі села Тельчі, учні місцевої школи, Красновільський сільський голова Світач Ф.С., працівники Маневицького УВГ, - повідомили у Волинському управлінні водних ресурсів.

Обряд освячення здійснив настоятель храму отець Віталій.

Громаді передали результати аналізу води, який на замовлення Маневицького УВГ провела лабораторія вод та ґрунтів Волинського облводресурсів. Результати аналізу свідчать про високу якість води місцевого джерела.

"Зі словами вдячності, за проведену роботу виступили Красновільський сільський голова Федір Світач та отець Віталій, зазначивши, що відновлене джерело стане постійним місцем освячення води на свято Водохреща та буде перебувати під постійним наглядом", - йдеться у повідомленні.

На Волині освятили відновлене джерело
На Волині освятили відновлене джерело

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Теги: джерело, освячення, Маневичі
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