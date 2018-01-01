Емоції та фантазії: «Фантасмагорія» у Волиньраді. ФОТО
Сьогодні, 08:17
У художній галереї Волинської облради відкрили персональну виставку малярства художниці Юлії Гетьман.
Про це повідомили у прес-службі органу місцевого самоврядування.
На виставці представлено 36 полотен, написаних у різні роки і виконаних в олійній техніці. Художниця презентує неймовірної краси твори, які вражають глядача легкістю, живописністю, емоціями і фантазіями.
Ті художні образи, що створює Юлія Гетьман на полотні, можуть існувати лише в уяві, уві сні, вони якісь нереальні і занадто казкові. Це поза межами раціонального розуміння. Це суцільна «Фантасмагорія» - саме так названа експозиція картин художниці із Луцька.
Відвідувачі виставки будуть приємно здивовані співзвучністю кольорових акордів полотен Юлії із закапелками власної душі, де усе ж таки є місце для красивого, теплого і сонячного.
Варто звернути увагу на окремі мікрообрази в роботах «Місячна прогулянка», «Світло завтрашнього дня», «Геометрія дощу», «Подих вітру» і відчути загадкову фантасмагорію.
Виставка організована до Дня художника і триватиме до 12 листопада 2018 року.
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Про це повідомили у прес-службі органу місцевого самоврядування.
На виставці представлено 36 полотен, написаних у різні роки і виконаних в олійній техніці. Художниця презентує неймовірної краси твори, які вражають глядача легкістю, живописністю, емоціями і фантазіями.
Ті художні образи, що створює Юлія Гетьман на полотні, можуть існувати лише в уяві, уві сні, вони якісь нереальні і занадто казкові. Це поза межами раціонального розуміння. Це суцільна «Фантасмагорія» - саме так названа експозиція картин художниці із Луцька.
Відвідувачі виставки будуть приємно здивовані співзвучністю кольорових акордів полотен Юлії із закапелками власної душі, де усе ж таки є місце для красивого, теплого і сонячного.
Варто звернути увагу на окремі мікрообрази в роботах «Місячна прогулянка», «Світло завтрашнього дня», «Геометрія дощу», «Подих вітру» і відчути загадкову фантасмагорію.
Виставка організована до Дня художника і триватиме до 12 листопада 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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