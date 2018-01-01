Повідомили, коли на Волинь привезуть вакцину від грипу
Сьогодні, 01:33
Перша партія для волинян становитиме тисячу доз і прибуде в область уже наступного тижня.
Якщо використають першу партію, то організують додаткову поставку, - повідомляє Район.in.ua з посиланням на директора державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач» Михайла Півнюка.
«Про вакцинацію від грипу багато говорять, але роблять щеплення зовсім не багато волинян», – зауважив директор «Волиньфармпостачу».
З його слів, цього року це буде дві вакцини: «Ваксігрип» та «Джісі Флю». Вартість однієї першої дози становитиме близько 300 гривень, її продаватимуть у роздрібній мережі. Другої – 220-230, адже вона має декларовану ціну. Придбати вакцину можна буде в аптечній мережі «Волиньфармпостачу».
Заявка сформована на рівні минулого року, зокрема, для тих категорій, яким вакцинація необхідна насамперед. Зі слів Михайла Півнюка, в області щороку використовують 2-2,5 тисячі доз вакцини від грипу.
«Епідемічний сезон ГРВІ та грипу розпочався на початку жовтня, тому зараз саме час вакцинуватися. Наразі випадків грипу в області не зафіксовано, підвищення захворюваності на ГРВІ - нема», – наголосив головний лікар обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
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Якщо використають першу партію, то організують додаткову поставку, - повідомляє Район.in.ua з посиланням на директора державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач» Михайла Півнюка.
«Про вакцинацію від грипу багато говорять, але роблять щеплення зовсім не багато волинян», – зауважив директор «Волиньфармпостачу».
З його слів, цього року це буде дві вакцини: «Ваксігрип» та «Джісі Флю». Вартість однієї першої дози становитиме близько 300 гривень, її продаватимуть у роздрібній мережі. Другої – 220-230, адже вона має декларовану ціну. Придбати вакцину можна буде в аптечній мережі «Волиньфармпостачу».
Заявка сформована на рівні минулого року, зокрема, для тих категорій, яким вакцинація необхідна насамперед. Зі слів Михайла Півнюка, в області щороку використовують 2-2,5 тисячі доз вакцини від грипу.
«Епідемічний сезон ГРВІ та грипу розпочався на початку жовтня, тому зараз саме час вакцинуватися. Наразі випадків грипу в області не зафіксовано, підвищення захворюваності на ГРВІ - нема», – наголосив головний лікар обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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