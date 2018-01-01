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Осінній вечір у Луцьку: зворушливе фото

Осінній вечір у Луцьку: зворушливе фото
Луцький фотограф Роман Домбровський опублікував чарівну світлину осіннього вечора в обласному центрі Волині.

Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Захід сонця над осіннім Луцьком», - прокоментував фотографію Роман Домбровський.

Осінній вечір у Луцьку: зворушливе фото

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Теги: природа, Волинь
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