Осінній вечір у Луцьку: зворушливе фото

Роман Домбровський опублікував чарівну світлину осіннього вечора в обласному центрі Волині.



Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



«Захід сонця над осіннім Луцьком», - прокоментував фотографію Роман Домбровський.





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