Осінній вечір у Луцьку: зворушливе фото
Сьогодні, 02:43
Луцький фотограф Роман Домбровський опублікував чарівну світлину осіннього вечора в обласному центрі Волині.
Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Захід сонця над осіннім Луцьком», - прокоментував фотографію Роман Домбровський.
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Фото він оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Захід сонця над осіннім Луцьком», - прокоментував фотографію Роман Домбровський.
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