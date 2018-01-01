Волинянка здобула «срібло» на чемпіонаті Європи з жиму лежачи





Про це написав на своїй сторінці у Олег Хом’як.



Приходько Оксана у ваговій категорії до 52 кг зафіксувала результат 130 кг, який тепер являється новим рекордом України для даної вагової категорії та завоювала срібну нагороду чемпіонату Європи.



Воробйова Ірина посіла третю сходинку п‘єдисталу у ваговій категорії до 72 кг. З власною вагою 67 кг спортсменка підкорила штангу вагою 145 кг. В цій же ваговій категорії Мельник Тетяна з Кам‘янець-Подільського стала чемпіонкою Європи з новим світовим рекордом 180,5кг. А жіноча збірна України виборола третє місце у командному заліку чемпіонату Європи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянки стали призерами чемпіонату Європи з жиму лежачи, який зараз проходить у Люксембурзі.Про це написав на своїй сторінці у facebook написав тренерПриходько Оксана у ваговій категорії до 52 кг зафіксувала результат 130 кг, який тепер являється новим рекордом України для даної вагової категорії та завоювала срібну нагороду чемпіонату Європи.Воробйова Ірина посіла третю сходинку п‘єдисталу у ваговій категорії до 72 кг. З власною вагою 67 кг спортсменка підкорила штангу вагою 145 кг. В цій же ваговій категорії Мельник Тетяна з Кам‘янець-Подільського стала чемпіонкою Європи з новим світовим рекордом 180,5кг. А жіноча збірна України виборола третє місце у командному заліку чемпіонату Європи.

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