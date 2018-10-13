Легковик влетів у КамАЗ: є жертви





Про це повідомляють



За попередньою інформацією, водій SEAT Ibiza не вибрав безпечну швидкість та не дотримався дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ.



«У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів легковика – жінка, 1980 р.н., та чоловік, 1974 р.н. Ще один пасажир 2013 р.н., та сам водій цього автомобіля, 1974 р.н., отримали незначні ушкодження і були доставлені до лікарні», – повідомили у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області на автодорозі Київ-Одеса у результаті зіткнення КамАЗа і легкового авто загинули 2 людини, ще 2 – травмовані.Про це повідомляють Факти ICTV За попередньою інформацією, водій SEAT Ibiza не вибрав безпечну швидкість та не дотримався дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ.«У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів легковика – жінка, 1980 р.н., та чоловік, 1974 р.н. Ще один пасажир 2013 р.н., та сам водій цього автомобіля, 1974 р.н., отримали незначні ушкодження і були доставлені до лікарні», – повідомили у поліції.

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