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Легковик влетів у КамАЗ: є жертви

Легковик влетів у КамАЗ: є жертви
В Одеській області на автодорозі Київ-Одеса у результаті зіткнення КамАЗа і легкового авто загинули 2 людини, ще 2 – травмовані.

Про це повідомляють Факти ICTV.

За попередньою інформацією, водій SEAT Ibiza не вибрав безпечну швидкість та не дотримався дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ.

«У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів легковика – жінка, 1980 р.н., та чоловік, 1974 р.н. Ще один пасажир 2013 р.н., та сам водій цього автомобіля, 1974 р.н., отримали незначні ушкодження і були доставлені до лікарні», – повідомили у поліції.

Легковик влетів у КамАЗ: є жертви
Легковик влетів у КамАЗ: є жертви

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Теги: ДТП, смерть
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