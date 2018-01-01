Волинського бійця посмертно нагородили орденом «За мужність»

Олега Твердохліба («Сармата») посмертно нагородили орденом «За мужність» третього ступеня.



Голова Волинської ОДА Олександр Савченко вручив орден дружині померлого Героя Наталії Твердохліб, - передають



Покійний боєць АТО боровся за справедливість, підтримував атовців-волинян, завжди допомагав їм.



Олег Твердохліб довгий час боровся зі смертельним недугом. 17 квітня він завершив свій земний путь. В останню дорогу героя АТО, очільника Спілки воїнів АТО Волині провели рідні, бойові побратими та пересічні лучани.



Також рішенням сесії Волинської облради «Сармату» присвоїли звання почесного громадянина Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Легендарного бійця АТО(«Сармата») посмертно нагородили орденом «За мужність» третього ступеня.Голова Волинської ОДАвручив орден дружині померлого Героя, - передають Волинські новини Покійний боєць АТО боровся за справедливість, підтримував атовців-волинян, завжди допомагав їм.Олег Твердохліб довгий час боровся зі смертельним недугом. 17 квітня він завершив свій земний путь. В останню дорогу героя АТО, очільника Спілки воїнів АТО Волині провели рідні, бойові побратими та пересічні лучани.Також рішенням сесії Волинської облради «Сармату» присвоїли звання почесного громадянина Волині.

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