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Волинського бійця посмертно нагородили орденом «За мужність»

Волинського бійця посмертно нагородили орденом «За мужність»
Легендарного бійця АТО Олега Твердохліба («Сармата») посмертно нагородили орденом «За мужність» третього ступеня.

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко вручив орден дружині померлого Героя Наталії Твердохліб, - передають Волинські новини.

Покійний боєць АТО боровся за справедливість, підтримував атовців-волинян, завжди допомагав їм.

Олег Твердохліб довгий час боровся зі смертельним недугом. 17 квітня він завершив свій земний путь. В останню дорогу героя АТО, очільника Спілки воїнів АТО Волині провели рідні, бойові побратими та пересічні лучани.

Також рішенням сесії Волинської облради «Сармату» присвоїли звання почесного громадянина Волині.

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Теги: Олег Твердохліб, орден
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