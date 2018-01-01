Волинянка виграла 250 тисяч у «Лото Забаві». ВІДЕО





14-го жовтня в ефірі телеканалу 1+1 Алла з Нововолинська у розіграші «Багаті та відомі» виграла спочатку 50 тисяч гривень, - пише



Щоб потрапити в студію потрібно було разом із білетом «Лото Забави» придбати спеціальну комбінацію «Багаті та відомі» та зареєструвати її, а вже випадковим способом обирали гостей ефіру. Гарантований виграш – тисяча гривень, а один з гравців може отримати головний приз 500 тисяч гривень.



То ж Аллі пожастило не лише потрапити на розіграш в студію, а й стати тим щасливчиком. В супер-грі нововолинянка свій перший виграш в 50 тисяч примножила в 5 разів та отримала 250 тисяч гривень.



Вона розповіла, що в лотерею грає від самого початку її існування – 19 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Нововолинська стала головним переможцем 1001-го тиражу «Лото Забави» та виграла 250 тисяч гривень.14-го жовтня в ефірі телеканалу 1+1з Нововолинська у розіграші «Багаті та відомі» виграла спочатку 50 тисяч гривень, - пише Буг Щоб потрапити в студію потрібно було разом із білетом «Лото Забави» придбати спеціальну комбінацію «Багаті та відомі» та зареєструвати її, а вже випадковим способом обирали гостей ефіру. Гарантований виграш – тисяча гривень, а один з гравців може отримати головний приз 500 тисяч гривень.То ж Аллі пожастило не лише потрапити на розіграш в студію, а й стати тим щасливчиком. В супер-грі нововолинянка свій перший виграш в 50 тисяч примножила в 5 разів та отримала 250 тисяч гривень.Вона розповіла, що в лотерею грає від самого початку її існування – 19 років.

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