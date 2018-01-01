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Волинянка виграла 250 тисяч у «Лото Забаві». ВІДЕО

Волинянка виграла 250 тисяч у «Лото Забаві». ВІДЕО
Мешканка Нововолинська стала головним переможцем 1001-го тиражу «Лото Забави» та виграла 250 тисяч гривень.

14-го жовтня в ефірі телеканалу 1+1 Алла з Нововолинська у розіграші «Багаті та відомі» виграла спочатку 50 тисяч гривень, - пише Буг.

Щоб потрапити в студію потрібно було разом із білетом «Лото Забави» придбати спеціальну комбінацію «Багаті та відомі» та зареєструвати її, а вже випадковим способом обирали гостей ефіру. Гарантований виграш – тисяча гривень, а один з гравців може отримати головний приз 500 тисяч гривень.

То ж Аллі пожастило не лише потрапити на розіграш в студію, а й стати тим щасливчиком. В супер-грі нововолинянка свій перший виграш в 50 тисяч примножила в 5 разів та отримала 250 тисяч гривень.

Вона розповіла, що в лотерею грає від самого початку її існування – 19 років.


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Теги: лотерея, гроші, виграш, Нововолинськ
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