Автомобіль влетів у зупинку: двох людей госпіталізували





Про це



ДТП сталася 15 жовтня близько 18:00. Місцевий житель, 1981 р. н., на автомобілі Geely рухався по вулиці Світлогірській.



Перед перехрестям з вулицею Першотравневою водій не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та, продовжуючи рух, виїхав на зупинку громадського транспорту по вулиці Світлогірська, повідомили у поліції.



«У цей час на зупинці перебували троє людей. Жінка, 1992 р. н., та чоловік, 1959 р. н., доставлені до лікарні», - зазначили правоохоронці.



Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі на вулиці Світлогірській автомобіль Geely влетів у зупинку. Внаслідок ДТП постраждало двоє людей.Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.ДТП сталася 15 жовтня близько 18:00. Місцевий житель, 1981 р. н., на автомобілі Geely рухався по вулиці Світлогірській.Перед перехрестям з вулицею Першотравневою водій не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та, продовжуючи рух, виїхав на зупинку громадського транспорту по вулиці Світлогірська, повідомили у поліції.«У цей час на зупинці перебували троє людей. Жінка, 1992 р. н., та чоловік, 1959 р. н., доставлені до лікарні», - зазначили правоохоронці.Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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