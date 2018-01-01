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Автомобіль влетів у зупинку: двох людей госпіталізували

Автомобіль влетів у зупинку: двох людей госпіталізували
У Кривому Розі на вулиці Світлогірській автомобіль Geely влетів у зупинку. Внаслідок ДТП постраждало двоє людей.

Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

ДТП сталася 15 жовтня близько 18:00. Місцевий житель, 1981 р. н., на автомобілі Geely рухався по вулиці Світлогірській.

Перед перехрестям з вулицею Першотравневою водій не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та, продовжуючи рух, виїхав на зупинку громадського транспорту по вулиці Світлогірська, повідомили у поліції.

«У цей час на зупинці перебували троє людей. Жінка, 1992 р. н., та чоловік, 1959 р. н., доставлені до лікарні», - зазначили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: аварія, ДТП
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