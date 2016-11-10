У Луцьку затримали грабіжників. ФОТО
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на проспекті Грушевського двоє осіб пограбували чоловіка.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Інцидент трапився 15 жовтня. Вдень екіпаж патрульних отримав повідомлення, що на проспекті Грушевського, у Луцьку, двоє осіб відкрито заволоділи грошовими коштами та мобільним телефоном заявника.
Полісмени терміново направились на місце події та розпочали негайні пошукові заходи зловмисників.
У приміщенні одного з елеваторів патрульні виявили 2 осіб, які підходили під орієнтування. В одного з чоловіків був телефон, який упізнав заявник.
Усіх сторін інциденту доставили до міськвідділку та передали слідчому.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Інцидент трапився 15 жовтня. Вдень екіпаж патрульних отримав повідомлення, що на проспекті Грушевського, у Луцьку, двоє осіб відкрито заволоділи грошовими коштами та мобільним телефоном заявника.
Полісмени терміново направились на місце події та розпочали негайні пошукові заходи зловмисників.
У приміщенні одного з елеваторів патрульні виявили 2 осіб, які підходили під орієнтування. В одного з чоловіків був телефон, який упізнав заявник.
Усіх сторін інциденту доставили до міськвідділку та передали слідчому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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