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У Луцьку затримали грабіжників. ФОТО

У Луцьку затримали грабіжників. ФОТО
У Луцьку на проспекті Грушевського двоє осіб пограбували чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Інцидент трапився 15 жовтня. Вдень екіпаж патрульних отримав повідомлення, що на проспекті Грушевського, у Луцьку, двоє осіб відкрито заволоділи грошовими коштами та мобільним телефоном заявника.

Полісмени терміново направились на місце події та розпочали негайні пошукові заходи зловмисників.

У приміщенні одного з елеваторів патрульні виявили 2 осіб, які підходили під орієнтування. В одного з чоловіків був телефон, який упізнав заявник.

Усіх сторін інциденту доставили до міськвідділку та передали слідчому.
У Луцьку затримали грабіжників. ФОТО
У Луцьку затримали грабіжників. ФОТО

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Теги: грабіж, Луцьк, Грушевського, поліція
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