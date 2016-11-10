У Луцьку затримали грабіжників. ФОТО

У Луцьку на проспекті Грушевського двоє осіб пограбували чоловіка.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Інцидент трапився 15 жовтня. Вдень екіпаж патрульних отримав повідомлення, що на проспекті Грушевського, у Луцьку, двоє осіб відкрито заволоділи грошовими коштами та мобільним телефоном заявника.Полісмени терміново направились на місце події та розпочали негайні пошукові заходи зловмисників.У приміщенні одного з елеваторів патрульні виявили 2 осіб, які підходили під орієнтування. В одного з чоловіків був телефон, який упізнав заявник.Усіх сторін інциденту доставили до міськвідділку та передали слідчому.