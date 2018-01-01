Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 жовтня





Володимир-Волинський район



1.09:00 до 17:00

с. Красностав, магазин, відділення зв’язку



2.від 10:00 до 17:00

Магазин „Вопак”, бойлерна, АТП-1, „Ощадбанк”, букмекерська контра „Спорт-ліга”, ФОП Стасюк стоматкабінет, перукарня „Каприз”, магазин „Ековікна”, магазин „Наша ряба”, ФОП Харчун, магазин „Ковбаси”, ФОП Костенчук В.Д., Лото-клуб, ФОП Вакулик О.А. меблевий магазин, АТП-2, АТП-3, контора „Лісгосп” м. Володимир-Волинський, вул. Крушельницької 1-27, І.Багряного, Винниченка, Ковельська 136, 112, 134, 132/1, 132/2, Старицького 3/1, 3/2, Ковельська, 122, Олійника, Чорновола, Виговського, Старицького 12-25, Шахтарська 3-12



Камінь-Каширський район



1. КТП-142 Л-2 10:00 – 17:00 ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція). с.Піщане, вул. Оліферчука

2. КТП-38 10:00 – 17:00 с.Полиці: ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, ПП Пікуль О.С., Дитсадок, с.Полиці, вул. Набережна, вул. Красноберіз, вул. Молодіжна.

3. КТП-103 Л-2, Л-3 10:00 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул. Радянська





Ковельський район



1.9:00-17:00

СТзОВ "Вежа",

ФОП Топоровський О. Є.,

ФОП Горинович В. П.,

Ковельське МТМО,

Ковельське Райво,

СВК "Берізка",

Вол. дирекція УДППЗ,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське П-во вет. медицини,

Голобське споживче товариство,

Церква с. Підліси,

ФОП Філіпчук В. В.,

Ковельське Райво,

Церква с. Арсеновичі,

Церква с. Угли. с. Сільце,

с. Підліси,

с. Арсоновичі,

с. Угли.

2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-524 9:00-17:00 Побут

РЖКП№1

РЖКП№2

ФОП Смірнов В.М. м. Ковель, вул. Жукова, вул. Гончара, вул. Чигиринська, вул. Стуса,

вул. Миколайчука.

3. ПЛ – 10 кВ Л 39-10

(до ТП-653) 9:00-17:00 СТзОВ "Колос",

ПрАТ "МТС УКРАЇНА",

Тублікарня с. Поворськ,

ФОП Горайчук В. П. с. Повурськ.

4. ПЛ – 10 кВ Л 16-14

до ТП-317 І СШ

(ТП-13, ТП-335,

ТП-14, ТП-37,

ТП-36, ТП-583) 9:00-17:00 ПАТ "Спектр",

ФОП Семенюк О. О.,

КП "Наше селище",

Базова станція Голоби,

ПП "Пікет",

Дитячий будинок – інтернат,

ГРП смт. Голоби,

Голобське споживче товариство,

ПП "Будагрооснастка",

ТзОВ "К. П. Верес",

КП "Наше селище". смт. Голоби.



місто Луцьк



1.09:00-13:00

Бар «Мисливець»

Центральний диспетчерський пункт

Приват Банк

ПАБ Лучеськ

Котельня

Волиньфарм

Нотаріус Кирись

Котельня драм театру

Укрексімбанк

Кафе Ортеол Вул. Лесі Українки, 55-61

Вул. Богдана Хмельницького, 7-13

Вул. Пушкіна

Вул. Крилова, 2-20, 1-11

Вул. Кривий Вал, 23-39



Луцький район



1. КТП-295 10:00 – 17:00 Церква с. Ратнів с. Ратнів вул. Зарічна, Коршівська, Миру, Набережна

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-146 10:00 – 17:00 ФОП Цейко А.Ф с. Новостав вул. Шевченка, Набережна 7-12

3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-239 09:00 – 17:00 с. Радомишль вул. Церковна, Ранкова



Любешівський район



1.10:00-17:00 Магазин, ФОП Артишук В.В., клуб, церква, розважальний комплекс “Гол”, побут с. Люб’язь, вул. Перемоги, В. Круковця



Маневицький район



1.13:00-17:00

КТП-10, с. Гута Лісівська.

КТП-77, с. Лісове - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.

КТП-78, с. Гута Лісіфвська - Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-101, с. Лісове - ФОП Дерлюк В.Ф.

КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-78 10:00-18:00 Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Гута Лісівська



місто Нововолинськ



1.09:00-12:00

м.Нововолинськ

вул.Небесної Сотні, 9-17

вул.Маяковського, 23, 46, 48



Рожищенський район



1.9:00-17:00

м.Рожище ГРП, торговий кіоск

смт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТС

с.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережна

смт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,

2. 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру

3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна

6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.



Старовижівський район



1.12:00-17:00

Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська; с

.Залюття.

2.10:00-17:00

с.Рудня вул:Миру, Набережна, Незалежності



Турійський район



1.09:00-16:40

Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне

2.09:00-16:40 Ружинська с/ - клуб, котельня, школа, ФАП, церква, ФОП Іллю Н.Є. – магазин, ФОП Придворський – готель, в/ч с.Городилець



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 17 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 до 17:00с. Красностав, магазин, відділення зв’язку2.від 10:00 до 17:00Магазин „Вопак”, бойлерна, АТП-1, „Ощадбанк”, букмекерська контра „Спорт-ліга”, ФОП Стасюк стоматкабінет, перукарня „Каприз”, магазин „Ековікна”, магазин „Наша ряба”, ФОП Харчун, магазин „Ковбаси”, ФОП Костенчук В.Д., Лото-клуб, ФОП Вакулик О.А. меблевий магазин, АТП-2, АТП-3, контора „Лісгосп” м. Володимир-Волинський, вул. Крушельницької 1-27, І.Багряного, Винниченка, Ковельська 136, 112, 134, 132/1, 132/2, Старицького 3/1, 3/2, Ковельська, 122, Олійника, Чорновола, Виговського, Старицького 12-25, Шахтарська 3-121. КТП-142 Л-2 10:00 – 17:00 ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція). с.Піщане, вул. Оліферчука2. КТП-38 10:00 – 17:00 с.Полиці: ПАТ «Укртелеком» (АТС), Лісництво, ПП Пікуль О.С., Дитсадок, с.Полиці, вул. Набережна, вул. Красноберіз, вул. Молодіжна.3. КТП-103 Л-2, Л-3 10:00 – 17:00 Бібліотекав, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ Сошично (магазин), Сільська рада, Будинок культури, Поштове відділення, ПП Павліч Б.М., ПП Самсонюк В.А., Скважина, ПП Рудчик М.І., ПП ТРушик Л.В. с.Залісся, вул. Радянська1.9:00-17:00СТзОВ "Вежа",ФОП Топоровський О. Є.,ФОП Горинович В. П.,Ковельське МТМО,Ковельське Райво,СВК "Берізка",Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське П-во вет. медицини,Голобське споживче товариство,Церква с. Підліси,ФОП Філіпчук В. В.,Ковельське Райво,Церква с. Арсеновичі,Церква с. Угли. с. Сільце,с. Підліси,с. Арсоновичі,с. Угли.2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-524 9:00-17:00 ПобутРЖКП№1РЖКП№2ФОП Смірнов В.М. м. Ковель, вул. Жукова, вул. Гончара, вул. Чигиринська, вул. Стуса,вул. Миколайчука.3. ПЛ – 10 кВ Л 39-10(до ТП-653) 9:00-17:00 СТзОВ "Колос",ПрАТ "МТС УКРАЇНА",Тублікарня с. Поворськ,ФОП Горайчук В. П. с. Повурськ.4. ПЛ – 10 кВ Л 16-14до ТП-317 І СШ(ТП-13, ТП-335,ТП-14, ТП-37,ТП-36, ТП-583) 9:00-17:00 ПАТ "Спектр",ФОП Семенюк О. О.,КП "Наше селище",Базова станція Голоби,ПП "Пікет",Дитячий будинок – інтернат,ГРП смт. Голоби,Голобське споживче товариство,ПП "Будагрооснастка",ТзОВ "К. П. Верес",КП "Наше селище". смт. Голоби.1.09:00-13:00Бар «Мисливець»Центральний диспетчерський пунктПриват БанкПАБ ЛучеськКотельняВолиньфармНотаріус КирисьКотельня драм театруУкрексімбанкКафе Ортеол Вул. Лесі Українки, 55-61Вул. Богдана Хмельницького, 7-13Вул. ПушкінаВул. Крилова, 2-20, 1-11Вул. Кривий Вал, 23-391. КТП-295 10:00 – 17:00 Церква с. Ратнів с. Ратнів вул. Зарічна, Коршівська, Миру, Набережна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-146 10:00 – 17:00 ФОП Цейко А.Ф с. Новостав вул. Шевченка, Набережна 7-123. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-239 09:00 – 17:00 с. Радомишль вул. Церковна, Ранкова1.10:00-17:00 Магазин, ФОП Артишук В.В., клуб, церква, розважальний комплекс “Гол”, побут с. Люб’язь, вул. Перемоги, В. Круковця1.13:00-17:00КТП-10, с. Гута Лісівська.КТП-77, с. Лісове - Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Дерлюк В.Ф. (магазин), Церква, Молитовний будинок.КТП-78, с. Гута Лісіфвська - Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-101, с. Лісове - ФОП Дерлюк В.Ф.КТП-234 - Районний відділ освіти (школа).КТП-476, с. Гута Лісівська - Приватне акціонерне товариство "Киїстар".2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-78 10:00-18:00 Церква, ФОП Дерлюк В.Ф. (ларьок), ФОП Мартинюк О.М. (ларьок), Районний відділ освіти (школа), Лісівська сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Єфімчук Віра Володимирівна (ларьок), ФОП Власік Анатолій Іванович (торгівельний ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Гута Лісівська1.09:00-12:00м.Нововолинськвул.Небесної Сотні, 9-17вул.Маяковського, 23, 46, 481.9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіосксмт.Дубище магазини, КНС, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, АТСс.Топільне водозабір м.Рожище вул. Кольцова, Лермонтова, Чайковського, Промислова, Дорошенка, Макаренка, Набережнасмт.Дубище вул.Селянська, Зелена, Грушевського,2. 9:00-17:00 с.Вітоніж церква с.Вітоніж вул. Першотравнева, Садова, Миру3. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).4. Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-233 9:00-17:00 м.Рожище вул. Сухарєва, Набережна6. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-385 9:00-17:00 с.Раймісто ФАП, церква, магазин, торговий кіоск, ферма. с.Раймісто вул. Зелена, Квітнева, Травнева.1.12:00-17:00Ст.Вижва вул:Ювілейна, Михайлівська; с.Залюття.2.10:00-17:00с.Рудня вул:Миру, Набережна, Незалежності1.09:00-16:40Туличівська с/р – клуб, школа, магазин, ФАП, церква с.Вербичне2.09:00-16:40 Ружинська с/ - клуб, котельня, школа, ФАП, церква, ФОП Іллю Н.Є. – магазин, ФОП Придворський – готель, в/ч с.Городилець

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