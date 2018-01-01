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Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО

Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
За вихідні 13-15 жовтня волинські зони рекреації відвідали тисячі відпочивальників.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Тепла осінь не перестає дарувати можливість відпочинку на природі. Тож особливо у вихідні волиняни масово йдуть до лісу.

«Приємно, що для комфортного відпочинку на природі люди все частіше обирають спеціально облаштовані лісівниками зони рекреації. І що неабияк приємно – відпочинок у лісі стає дедалі цивілізованішим та культурнішим. Без розкиданого довкола сміття та пошкоджених альтанок», – пишуть лісівники.

13-15 жовтня у рекреаційних пунктах побували тисячі відпочивальників. Звісно, в результаті лісівники щоранку протягом цих днів прибирали сотні мішків сміття. Але переважно це були акуратно зібрані та зав’язані пакунки, що стояли біля смітників.

«Тож щиро дякуємо всім волинянам та гостям нашого лісового краю, які цінують працю людей у зеленій формі», – йдеться у повідомленні лісівників.

Особливою популярністю вже традиційно користується територія Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ». Лише 14 жовтня там побували більше 700 людей – прогулювалися пішки та на велосипедах. Тож Воротнів по праву можна вважати лісовою туристичною Меккою Волині.

Усі бесідки та столи протягом дня були зайняті і в рекреаційному пункті «Діброва», що в селі Гаразджа Луцького р-ну (ДП «ВЛСНЦ»).

Не менш затребуваними виявилися зони рекреації, що розміщені на трасі Луцьк-Маневичі. «Пролісок» (ДП «Ківерцівське ЛГ» та «Поляна казок» (ДП «Колківське ЛГ») також щодня у ці вихідні були наповнені відпочивальниками.

Відпочинок на природі є не менш улюбленим для жителів Любомльського, Шацького, Ратнівського, Ковельського, Камінь-Каширського та інших районів.

Нагадаємо, що загалом у лісах Волині – 115 великих рекреаційних пунктів та 655 малих зон відпочинку. Всі вони створені та утримуються в належному стані винятково стараннями лісівників. У кожній із таких зон рекреації – свій комфорт та затишок.

Зі свого боку лісівники Волині обіцяють не зупинятися на досягнутому та щороку поповнювати наші ліси новими оазами комфорту для спілкування з природою.
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО
Волинські рекреаційні пункти за вихідні відвідали тисячі відпочивальників. ФОТО

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Теги: Волинь, рекреація, лісівники
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