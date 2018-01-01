Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Сьогодні, 12:06
На рік, що триває, управління освіти Луцької міської ради запланувало закупити для дитсадків міста, а також табору «Ровесник» (с. Забороль) 22 445 кг вершкового масла, 7543 кг сметани, 565 кг кефіру, 97330 кг молока від 2,5% жирності, 92922 кг молока від 3,2% жирності, 35 896 кг сиру кисломолочного та 480 кг сиру твердого.
Згідно із відповіддю Луцької міської ради на запит Інформаційного агентства ВолиньPost, очікувана вартість всієї «молочки» для дитсадків та «Ровесника» на 2018 рік становить 11 598 431 гривень.
З них майже всю суму очікуваної вартості – понад 11 мільйонів 127 тисяч гривень – Луцька міська рада протягом року має заплатити за продукцію ТзОВ «Радивилівмолоко» з Рівненської області.
Підприємство є ледь не монополістом у постачанні молочної продукції, адже майже уся завезена у луцькі дошкільні навчальні заклади вищеперерахована молочна продукція – його виробництва. Це не стосується лише сметани і кефіру. Останні два продукти у дитсадки Луцька возить приватне підприємство «Тиверія», яке, щоправда, є дитриб’ютором, тож постачає продукцію не власного виробництва, а ПОСП імені Шевченка під торговою маркою «УгринівМолоко».
Щоправда, не усі молочні продукти виробництва ТзОВ «Радивилівмолоко» потрапляють на кухні луцьких дитсадків «на пряму». Для прикладу, вершкове масло постачає фізична особа-підприємець Олександр Бояновський. Він переміг у тендерній закупівлі, але є дистриб’ютором і заявив для участі в конкурсі продукцію «Радивилівмолока».
Нагадаємо, із підприємцем Олександром Бояновським були пов’язані скандальні обшуки у луцьких ДНЗ, а також ситуації, коли Луцькрада обирала «потрібного» постачальника масла у навчальні заклади.
Зауважимо, у тендерному комітеті управління освіти Луцької міської ради – лише працівники згаданого управління. Тож батьки, які, до слова, платять 60% від вартості харчування дітей, не можуть впливати на вибір продуктів харчування.
Натомість тендерний комітет не здійснює жодних контрольних заходів з метою перевірки молочної продукції, оскільки це не належить до його повноважень. Перевірити якість їжі можуть лише працівники Держпродспоживслужби у межах планових або позапланових перевірок. До слова, батьки можуть поскаржитися на якість їжі, якою годують їхніх дітей, саме у цю інстанцію. Після заяви батьків спеціалісти Держпродспоживслужби змушені зреагувати та перевірити продукти.
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Згідно із відповіддю Луцької міської ради на запит Інформаційного агентства ВолиньPost, очікувана вартість всієї «молочки» для дитсадків та «Ровесника» на 2018 рік становить 11 598 431 гривень.
З них майже всю суму очікуваної вартості – понад 11 мільйонів 127 тисяч гривень – Луцька міська рада протягом року має заплатити за продукцію ТзОВ «Радивилівмолоко» з Рівненської області.
Підприємство є ледь не монополістом у постачанні молочної продукції, адже майже уся завезена у луцькі дошкільні навчальні заклади вищеперерахована молочна продукція – його виробництва. Це не стосується лише сметани і кефіру. Останні два продукти у дитсадки Луцька возить приватне підприємство «Тиверія», яке, щоправда, є дитриб’ютором, тож постачає продукцію не власного виробництва, а ПОСП імені Шевченка під торговою маркою «УгринівМолоко».
Щоправда, не усі молочні продукти виробництва ТзОВ «Радивилівмолоко» потрапляють на кухні луцьких дитсадків «на пряму». Для прикладу, вершкове масло постачає фізична особа-підприємець Олександр Бояновський. Він переміг у тендерній закупівлі, але є дистриб’ютором і заявив для участі в конкурсі продукцію «Радивилівмолока».
Нагадаємо, із підприємцем Олександром Бояновським були пов’язані скандальні обшуки у луцьких ДНЗ, а також ситуації, коли Луцькрада обирала «потрібного» постачальника масла у навчальні заклади.
Зауважимо, у тендерному комітеті управління освіти Луцької міської ради – лише працівники згаданого управління. Тож батьки, які, до слова, платять 60% від вартості харчування дітей, не можуть впливати на вибір продуктів харчування.
Натомість тендерний комітет не здійснює жодних контрольних заходів з метою перевірки молочної продукції, оскільки це не належить до його повноважень. Перевірити якість їжі можуть лише працівники Держпродспоживслужби у межах планових або позапланових перевірок. До слова, батьки можуть поскаржитися на якість їжі, якою годують їхніх дітей, саме у цю інстанцію. Після заяви батьків спеціалісти Держпродспоживслужби змушені зреагувати та перевірити продукти.
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Коментарі 1
Журналісти ще зініціюйте якість тієї "молочки" перевірити! Ви ж четверта влада! А то містом гуляє ротовірусна інфекція, дошкільнята і молодші школярі вибачте, з горшків не злазять, але всі про це мовчать. Батькі ні! А от управління освіти і відповідні служби робдять вигляд, що нічого не відбувається.
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