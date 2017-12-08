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Як на Волині медики «відкачали» дитину, яка втопилася

Як на Волині медики «відкачали» дитину, яка втопилася
На Волині дитину врятували від утоплення.

Про це пише Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Незважаючи на те, що купальний сезон закінчився, дитячі розваги поблизу водойм не припиняються. А без суворого нагляду дорослих вони не є безпечними", - пишуть медики.

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16 жовтня о 17.37 до центральної диспетчерської ЕМД надійшов виклик, в якому повідомили про утоплення дитини. За 8 хв. лікарська бригада ЕМД прибула на місце події. Потерпілим виявився хлопчик 2.5 років, якого щойно з води витягнули батьки. Дитина була жива, свідомість затьмарена, дихання хрипле, отже потребувала невідкладної допомоги.

Потерпілому негайно очистили дихальні шляхи від слизу і піни, провели санацію дихальних шляхів, налагодили подачу кисню, довенний доступ.

Терміново було повідомили лікаря-реаніматора найближчого лікувального закладу про транспортування маленького пацієнта. В стані середньої важкості дитину доставили до лікарні.

"На кілька хвилин залишений без нагляду хлопчик впав у ставок на власному подвір’ї і міг загинути. На щастя, батьки помітили відсутність дитини, не розгубилися, витягнули з води, вчасно приїхали медики і дитину було врятовано", - йдеться у повідомленні медиків.

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Теги: утоплення, ставок, медики, дитина
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