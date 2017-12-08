Як на Волині медики «відкачали» дитину, яка втопилася
Сьогодні, 17:35
На Волині дитину врятували від утоплення.
Про це пише Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Незважаючи на те, що купальний сезон закінчився, дитячі розваги поблизу водойм не припиняються. А без суворого нагляду дорослих вони не є безпечними", - пишуть медики.
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16 жовтня о 17.37 до центральної диспетчерської ЕМД надійшов виклик, в якому повідомили про утоплення дитини. За 8 хв. лікарська бригада ЕМД прибула на місце події. Потерпілим виявився хлопчик 2.5 років, якого щойно з води витягнули батьки. Дитина була жива, свідомість затьмарена, дихання хрипле, отже потребувала невідкладної допомоги.
Потерпілому негайно очистили дихальні шляхи від слизу і піни, провели санацію дихальних шляхів, налагодили подачу кисню, довенний доступ.
Терміново було повідомили лікаря-реаніматора найближчого лікувального закладу про транспортування маленького пацієнта. В стані середньої важкості дитину доставили до лікарні.
"На кілька хвилин залишений без нагляду хлопчик впав у ставок на власному подвір’ї і міг загинути. На щастя, батьки помітили відсутність дитини, не розгубилися, витягнули з води, вчасно приїхали медики і дитину було врятовано", - йдеться у повідомленні медиків.
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Про це пише Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Незважаючи на те, що купальний сезон закінчився, дитячі розваги поблизу водойм не припиняються. А без суворого нагляду дорослих вони не є безпечними", - пишуть медики.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині 2-річне дитя втопилося у ставку: медики врятували життя маляті
16 жовтня о 17.37 до центральної диспетчерської ЕМД надійшов виклик, в якому повідомили про утоплення дитини. За 8 хв. лікарська бригада ЕМД прибула на місце події. Потерпілим виявився хлопчик 2.5 років, якого щойно з води витягнули батьки. Дитина була жива, свідомість затьмарена, дихання хрипле, отже потребувала невідкладної допомоги.
Потерпілому негайно очистили дихальні шляхи від слизу і піни, провели санацію дихальних шляхів, налагодили подачу кисню, довенний доступ.
Терміново було повідомили лікаря-реаніматора найближчого лікувального закладу про транспортування маленького пацієнта. В стані середньої важкості дитину доставили до лікарні.
"На кілька хвилин залишений без нагляду хлопчик впав у ставок на власному подвір’ї і міг загинути. На щастя, батьки помітили відсутність дитини, не розгубилися, витягнули з води, вчасно приїхали медики і дитину було врятовано", - йдеться у повідомленні медиків.
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