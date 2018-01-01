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Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО

Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Волинське місто Рожище восени оповите насиченою палітрою жовтих кольорів та відтінків.

Про це повідомляє Район. Рожище.

«Парки і сквери грають барвами - десь ще зеленкуватими, а десь вже жовтими, багряними», - йдеться у повідомленні.

Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО

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Теги: природа, Волинь
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