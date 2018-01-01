Місто на Волині восени: жовто-багряна краса. ФОТО
Сьогодні, 23:09
Волинське місто Рожище восени оповите насиченою палітрою жовтих кольорів та відтінків.
Про це повідомляє Район. Рожище.
«Парки і сквери грають барвами - десь ще зеленкуватими, а десь вже жовтими, багряними», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Район. Рожище.
«Парки і сквери грають барвами - десь ще зеленкуватими, а десь вже жовтими, багряними», - йдеться у повідомленні.
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