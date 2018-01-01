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Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині

Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
На Волині перевірили продукти та страви, якими годують дітей у навчальних закладах.

У навчально-виховних дитячих закладах області перевірили безпечність та якість харчування. Згідно з затвердженим Планом запланували провести дослідження харчових продуктів, та готових страв з 109 навчально-виховних закладів, з яких на сьогодні вже дослідили у Волинській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби з 66 закладів, - повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.

За результатами проведених досліджень у 8% зразків овочів виявили перевищення вмісту нітратів, у 6% зразків відібраних від готових страв виявили невідповідності за санітарно-показовими мікроорганізмами (КМАФАнМ та БГКП), у 10 закладах обіди не відповідали нормативній документації за енергетичною цінністю.

В результаті проведеної роботи з харчоблоків вилучили 352,5 кг овочів з перевищеним вмістом нітратів.

Керівників закладів зобовʼязали провести санітарно-гігієнічні заходи, організувати позачергове генеральне прибирання приміщень харчоблоків, посилити контроль за дотриманням санітарних правил та технологічними процесами приготування страв.

Керівникам місцевих відділів освіти та керівникам закладів надіслали рекомендації, аби вони привели обіди в закладах у відповідність до норм постанови КМУ від 22 листопада 2004р. №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”.

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Теги: діти, їжа, перевірка, нітрати, освіта, Волинь, вибір редактора
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