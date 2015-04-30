На Волині майже 80% споживачів боргують за газ

Станом на 1 жовтня 2018 року на Волині більше 76% споживачів природного газу мають заборгованість перед ТОВ «Волиньгаз Збут» за спожитий газ.Загальний борг клієнтів компанії, що використовують газ у побуті, сягнув майже 361,6 млн грн. Це на 28% більше, порівняно з минулим роком., - повідомляє «Волиньгаз Збут».Найбільші неплатежі за газ у Волинській області серед побутових споживачів – на початок жовтня 361,6 млн грн. І це при тому, що 61,4% таких споживачів газу отримують державну допомогу.Субсидіанти та пільговики заборгували за газ майже 192,3 млн грн.«Ми продовжуємо активну роботу зі споживачами-боржниками. Для того, щоб забезпечити безперебійне газопостачання нашим клієнтам, ми по винні вчасно розраховуватися з його власником - НАК «Нафтогаз Україна» за вже спожиті обсяги природного палива», - повідомляє директор «Волиньгаз Збуту»Найчастіше ухиляються від сплати рахунків за спожитий газ власники великих приватних будинків. У той же час споживачі із невеликими доходами намагаються вчасно розраховуватись.Що стосується злісних боржників, то згідно з чинним законодавством, компанія-постачальник газу змушена припиняти їм поставки газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. За 9 місяців цього року було вручено майже 45,8 тис. попереджень на загальну суму заборгованості 167,3 млн. грн.Якщо реакції та розуміння з боку споживача немає, за дорученням на відключення постачальника відбувається припинення газопостачання, а справа передається до суду. З початку року було відключено 2 345 господарств. Після відключення майже 63,5 % споживачів погашають заборгованість упродовж кількох днів. Для відновлення газопостачання необхідно погасити не лише борг, а й відшкодувати витрати за відновлення газопостачання. Ще 244 справ на боржників було передано до суду.Якщо споживач не може оплатити всю суму заборгованості, він має право укласти договір реструктуризації.«Волиньгаз Збут» також нагадує споживачам-боржникам, що органи соціального захисту населення не призначають субсидію споживачам, які мають прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг газопостачання. Тому необхідно знайти можливість розрахуватися за спожитий газ для недопущення подальшого накопичення боргів та припинення газопостачання.