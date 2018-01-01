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На Волині відремонтують дороги до відомої туристичної перлини

На Волині відремонтують дороги до відомої туристичної перлини
Наступного року розпочнуть ремонт автодороги місцевого значення Н22 Дерно-Олика - для цього передбачать 65 млн грн з коштів Дорожнього фонду.

Про це 18 жовтня повідомив радник голови Волинської Валерій Криворог під час візиту до Олики.

За словами посадовця, проект для ремонту дороги розробила організація «Укрдніпродор», його вартість 199 млн грн. Однак під час тендеру очікують на зниження ціни до 190 млн грн.

Протяжність шляху, який починається поворотом перед Цуманським постом - 8,4 км.

«На наступний рік плануємо закласти 65 млн грн, щоб розпочати роботи»,- мовив Криворог.

Окрім того, у 2019 році розпочнуть роботи зі створення проекту для ремонту ще однієї дороги до Олики, яка починається за Цуманським постом. Спочатку капітально відремонтують частину асфальтного покриття, а у місці, де починається шахматка Трилінського, встановлять в'їздну браму. Дорогу, яку будували ще в 1920-их роках, також відреставрують та докладуть до брами, яка збереглася в Олиці.
«Ми також відновимо цю браму, проектом також займуться в технічному університеті», - резюмував Криворог.

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Теги: Олика, ремонт, дорога
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