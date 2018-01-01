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У «Промені» виступлять «Kozak System»*

У «Промені» виступлять «Kozak System»*
В рамках осіннього концертного туру, який включатиме в себе виступи в Україні та Польщі, «Kozak System» заграють у РЦ «Промінь».

Після вибухового літа та яскравих open-air концертів, козаки привезуть із собою не тільки чудову музичну форму, а й новий альбом «Не Моя», який із аншлагом презентували у столиці навесні.

Перевірені часом і великими сценами хіти, цікаві новинки та незмінний драйв від «Kozak System» - усе це і трошки більше чекає на вас 23 листопада у РЦ «Промінь»!

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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Теги: Kozak System, Промінь
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