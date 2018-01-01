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Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*

Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу Луцька завершують будівельні роботи у житловому комплексі «Оріон», який складається із чотирьох квадрохаусів. Ці будинки вирізняються з-поміж інших тим, що складаються із чотирьох дворівневих квартир. Кожна секція має окремий вхід.

Як розповіли в компанії «Інвестор», штукатури завершують роботу в третьому та четвертому будинках і скоро перейдуть на другий. Крім того, на дахах квадрохаусів встановлюють парапети, – пише Район.Луцьк.

Біля будинків розпочали благоустрій території — встановлюють бордюри та кладуть бруківку.

Також будівельна компанія «Інвестор» облаштовує поруч з ЖК «Оріон» дитячий майданчик. Наразі тут викладають основу.

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Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:

096 030 20 10.

Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Facebook: Будівельна компанія Інвестор

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*

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Теги: Інвестор
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