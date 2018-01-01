Поблизу ЖК «Оріон» розпочали благоустрій території. ФОТО*
Сьогодні, 11:38
Поблизу Луцька завершують будівельні роботи у житловому комплексі «Оріон», який складається із чотирьох квадрохаусів. Ці будинки вирізняються з-поміж інших тим, що складаються із чотирьох дворівневих квартир. Кожна секція має окремий вхід.
Як розповіли в компанії «Інвестор», штукатури завершують роботу в третьому та четвертому будинках і скоро перейдуть на другий. Крім того, на дахах квадрохаусів встановлюють парапети, – пише Район.Луцьк.
Біля будинків розпочали благоустрій території — встановлюють бордюри та кладуть бруківку.
Також будівельна компанія «Інвестор» облаштовує поруч з ЖК «Оріон» дитячий майданчик. Наразі тут викладають основу.
Читайте також: ЖК «Оріон» буде місцем з особливою атмосферою, — Андрій Разумовський
Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:
096 030 20 10.
Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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Як розповіли в компанії «Інвестор», штукатури завершують роботу в третьому та четвертому будинках і скоро перейдуть на другий. Крім того, на дахах квадрохаусів встановлюють парапети, – пише Район.Луцьк.
Біля будинків розпочали благоустрій території — встановлюють бордюри та кладуть бруківку.
Також будівельна компанія «Інвестор» облаштовує поруч з ЖК «Оріон» дитячий майданчик. Наразі тут викладають основу.
Читайте також: ЖК «Оріон» буде місцем з особливою атмосферою, — Андрій Разумовський
Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте:
096 030 20 10.
Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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