Погода у Луцьку на неділю, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Температура повітря вдень коливатиметься від 10 до 13 градусів тепла, увечері впаде до 8 градусів.
Вітер - південний, 1,6-3,3 метри за секунду.
21 жовтня вшановується пам'ять преподобного Трифона, архімандрита В'ятського, і преподобної Пелагеї. У народі цей день називали Ознобиці, і казали: "З Трифона, Пелагеї – холоднішатиме".
Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Температура повітря вдень коливатиметься від 10 до 13 градусів тепла, увечері впаде до 8 градусів.
Вітер - південний, 1,6-3,3 метри за секунду.
21 жовтня вшановується пам'ять преподобного Трифона, архімандрита В'ятського, і преподобної Пелагеї. У народі цей день називали Ознобиці, і казали: "З Трифона, Пелагеї – холоднішатиме".
Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку на неділю, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку сподіваються економити мільйони на теплі
Сьогодні, 19:10
У «Промені» виступить Jamala*
Сьогодні, 18:18