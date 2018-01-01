Погода у Луцьку на неділю, 21 жовтня

У Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.Температура повітря вдень коливатиметься від 10 до 13 градусів тепла, увечері впаде до 8 градусів.Вітер - південний, 1,6-3,3 метри за секунду.21 жовтня вшановується пам'ять преподобного Трифона, архімандрита В'ятського, і преподобної Пелагеї. У народі цей день називали Ознобиці, і казали: "З Трифона, Пелагеї – холоднішатиме".Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.