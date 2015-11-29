вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО

Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
У Луцьку на Зацепи, 1 облаштували дитячий майданчик із підручних матеріалів.

Про це пише Таблоїд Волині.

Двір облаштували в ОСББ «Любарт», що на вулиці Зацепи 1.

Яскраві вироби з шин мешканці виготовили власноруч. Малеча в захваті від авто, а позитивний міньйон не залишить нікого байдужим.
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитячий майданчик, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію
Сьогодні, 22:05
Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті
Сьогодні, 21:37
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 21:30
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Погода у Луцьку на неділю, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Ніби після війни: у Луцьку скаржаться на аварійний дитячий майданчик. ФОТО Ніби після війни: у Луцьку скаржаться на аварійний дитячий майданчик. ФОТО
16 жовтень, 10:26
Майданчик для неповносправних дітей у Луцьку стоїть порожній Майданчик для неповносправних дітей у Луцьку стоїть порожній
23 червень, 00:14
«Ці дії скоїли не працівники департаменту», – муніципали про зруйнований дитячий майданчик «Ці дії скоїли не працівники департаменту», – муніципали про зруйнований дитячий майданчик
17 квітень, 19:03
У Луцьку дитячий скверик хочуть переробити в парковку? ФОТО У Луцьку дитячий скверик хочуть переробити в парковку? ФОТО
29 листопад, 2015, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла будівля, яка слугувала чоловікові за житло. ФОТО
Сьогодні, 22:40
 0
Телеведуча із ICTV у Луцьку розповіла, як правильно «споживати» інформацію
Сьогодні, 22:05
 0
Перевізник пояснив, чому луцьких маршруток «не видно» в інтернеті
Сьогодні, 21:37
 0
Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
Сьогодні, 20:49
 0
Медіа
відео
1/8