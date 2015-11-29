Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО
Сьогодні, 21:30
У Луцьку на Зацепи, 1 облаштували дитячий майданчик із підручних матеріалів.
Про це пише Таблоїд Волині.
Двір облаштували в ОСББ «Любарт», що на вулиці Зацепи 1.
Яскраві вироби з шин мешканці виготовили власноруч. Малеча в захваті від авто, а позитивний міньйон не залишить нікого байдужим.
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Про це пише Таблоїд Волині.
Двір облаштували в ОСББ «Любарт», що на вулиці Зацепи 1.
Яскраві вироби з шин мешканці виготовили власноруч. Малеча в захваті від авто, а позитивний міньйон не залишить нікого байдужим.
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