Яскравий міньйон, монстрик і машинки: лучани оригінально облаштували дитмайданчик. ФОТО





Про це пише



Двір облаштували в ОСББ «Любарт», що на вулиці Зацепи 1.



Яскраві вироби з шин мешканці виготовили власноруч. Малеча в захваті від авто, а позитивний міньйон не залишить нікого байдужим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Зацепи, 1 облаштували дитячий майданчик із підручних матеріалів.Про це пише Таблоїд Волині Двір облаштували в ОСББ «Любарт», що на вулиці Зацепи 1.Яскраві вироби з шин мешканці виготовили власноруч. Малеча в захваті від авто, а позитивний міньйон не залишить нікого байдужим.

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