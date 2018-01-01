Пригоди нацгвардійців у Володимирі: знайшли зброю та затримали злодія

Луцькі нацгвардійці спільно із поліцією у Володимирі-Волинському оперативо затимали злодія та виявили чоловіка зі зброєю.Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України.Так, луцькі нацгвардійці долучилися до охорони громадського порядку у княжому місті протягом 19-21 жовтня. Тож 19 жовтня близько 21 години військовий наряд отримав повідомлення про крадіжку гаманця. Завдяки професійним діям військовослужбовців та поліцейських, злочинця затримали та доставди до відділку поліції.Крім того під час патрулювання районного центру помітили громадянина, який поводився підозріло. При поверхневому огляді чоловіка у нього виявили вогнепальну зброю без дозволу на володіння. Порушника теж доставили до Володимир-Волинського відділку поліції, де стосовно нього відкрили кримінальне провадження за ст. 263 КК України.